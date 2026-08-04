Ukrajina predlaže evropski protivbalistički sistem 'FREYJA' i poziva na pooštravanje sankcija Rusiji

Ukrajina je zvanično predstavila projekat novog protivbalističkog sistema pod nazivom „FREYJA”, koji bi prema zamisli Kijeva mogao da postane temelj zajedničke integrisane zaštite evropskog kontinenta.

Kako je izjavio ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, a prenosi Ministarstvo odbrane Ukrajine, ovaj projekat nudi brzo proizvodljivo rešenje testirano u realnim borbenim uslovima, pri čemu je Ukrajina sposobna da samostalno proizvodi i same rakete i pripadajuće lansere.

Uspeh i efikasnost celokupnog sistema zavise od bliske saradnje sa evropskim državama i kompanijama koje poseduju napredne radare, senzore i ostale komponente neophodne za moderno protivbalističko delovanje. U okviru novoformirane Antibalističke koalicije i projekta „FREYJA” već učestvuje deset zemalja, među kojima su Ukrajina, Danska, Francuska, Nemačka, Italija, Holandija, Norveška, Španija, Švedska i Velika Britanija. Pored država, sporazumi su već postignuti i sa dvanaest vodećih proizvođača vojne opreme, dok koalicija ostaje otvorena za sve druge partnere koji mogu dati konkretan doprinos evropskoj bezbednosti.

Predstavljanje novog odbrambenog sistema prati i oštro upozorenje ukrajinskog vrha na rastuću pretnju od balističkih raketa širom sveta, što je posledica lekcija koje potencijalni agresori izvlače iz rata u Ukrajini i taktike koju primenjuje Iran. U tom kontekstu, Zelenski je ukazao na ozbiljne propuste u međunarodnom režimu sankcija, naglasivši da većina od ukupno sedamnaest ključnih ruskih preduzeća specijalizovanih za proizvodnju balističkih raketa i dalje izbegava restriktivne mere. Pojedine važne fabrike još uvek nisu pod strogim sankcijama u jurisdikcijama poput Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Japana i Švajcarske, što ruskim proizvođačima omogućava da i dalje koriste pravne praznine. Zbog toga Kijev insistira na svakodnevnom angažovanju i daleko većoj koordinaciji među saveznicima kako bi se sankcije u potpunosti sinhronizovale i zaustavila vojna proizvodnja Rusije.