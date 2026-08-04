SAD pripremaju novi diplomatski paket za Kijev i Moskvu: Tramp cilja Generalnu skupštinu UN za mirovne pregovore

Sjedinjene Američke Države ubrzano rade na izradi novog paketa predloga kako bi na jesen ponovo pokrenule mirovne pregovore između Ukrajine i Rusije, potvrdila su dva neimenovana izvora upoznata sa ovim planovima.

Prema navodima ovih izvora, predsednik SAD Donald Tramp razmatra opciju da predstojeće zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku iskoristi kao platformu za multilateralne sastanke sa ključnim svetskim liderima, pod uslovom da terenske diplomatske aktivnosti u narednim nedeljama daju konkretne rezultate.

Zbog toga se predstojeća poseta specijalnih američkih izaslanika regionu smatra ključnim testom za nastavak celokupnog procesa. Diplomatama je zadatak dodatno olakšan nakon što je državni sekretar Marko Rubio potvrdio da je predsednik Tramp dao jasne i direktne instrukcije svom timu za spoljnu politiku. Rubio je preneo da je Tramp poručio saradnicima da bez oklevanja iskoriste svaku priliku ukoliko uoče prostor za stvaranje novog zamajca koji bi vodio ka mirovnim pregovorima.

Ova diplomatska ofanziva Vašingtona dolazi u trenutku kada američka administracija procenjuje da su nedavni događaji na frontu i pritisak na ključne sektore promenili dosadašnju dinamiku sukoba, otvarajući prozor za obnovu pregovaračkog procesa pre kraja godine.