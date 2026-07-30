Novi talas sukoba na Bliskom istoku: SAD izvele žestoke napade na vojne ciljeve u Iranu

Sjedinjene Američke Države pokrenule su opsežan talas vazdušnih napada na desetine vojnih ciljeva širom Irana. Ova akcija usledila je svega dvanaest sati nakon što je američki predsednik Donald Tramp uputio direktno i oštro upozorenje režimu u Teheranu.

Povod za američku vojnu reakciju bio je iznenadni iranski raketni napad na položaje američkih snaga u Jordanu. Komanda američke vojske saopštila je da su mete vazdušnih udara bili ključni vojni centri, komandna mesta, kao i skladišta raketa i dronova pod kontrolom Iranske revolucionarne garde.

Oštrom retorikom koja je prethodila napadima, predsednik Tramp je poručio da SAD neće tolerisati napade na svoje vojnike i najavio žestok odgovor. Najnoviji razvoj događaja predstavlja znatno zaoštravanje tenzija i nastavak vojnih operacija u regionu Bliskog istoka.

Autor: Pink.rs