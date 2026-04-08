Američki predsednik Donald Tramp objavio je da su Sjedinjene Države započele blisku saradnju sa novim vlastima u Teheranu, nakon što je utvrđeno da je u toj zemlji sprovedena „veoma produktivna smena režima“.

Prema novom dogovoru, Iran će u potpunosti obustaviti obogaćivanje uranijuma, dok će američke snage direktno učestvovati u operaciji lociranja, iskopavanja i uklanjanja sve preostale nuklearne „prašine“ iz duboko ukopanih postrojenja.

Ova ključna operacija uklanjanja duboko zakopanog nuklearnog materijala biće sprovedena u saradnji sa novim iranskim vlastima, a Tramp je naglasio da su sve lokacije pogođene tokom prethodnih udara B-2 bombardera bile pod neprekidnim i preciznim nadzorom satelita Američkih svemirskih snaga (Space Force). On je potvrdio da apsolutno ništa na tim mestima nije dirano od dana napada, što je potvrđeno rigoroznim satelitskim izveštajima. Ovakav nivo tehnološkog nadzora omogućio je Vašingtonu potpunu sigurnost u integritet nuklearnih ostataka pre nego što timovi za uklanjanje izađu na teren.

Pored nuklearnog razoružavanja, Vašington je otvorio pregovore o drastičnom ublažavanju sankcija i ukidanju carina, što bi trebalo da omogući brz oporavak iranske ekonomije pod novim vođstvom. Tramp je istakao da je već postignut dogovor o velikom broju od čuvenih „15 tačaka“ koje je Bela kuća postavila kao uslov za mir. Ova ekonomska integracija Irana posmatra se kao nagrada za političku transformaciju i odustajanje od radikalne politike koja je decenijama destabilizovala Bliski istok.

Zahvaljujući se javnosti na pažnji, Tramp je ovim obraćanjem praktično proglasio novu eru u odnosima dveju zemalja, u kojoj će SAD umesto neprijateljstva sprovoditi procese nadgledane modernizacije i bezbednosne saradnje. Ovaj istorijski zaokret transformiše Teheran iz najvećeg regionalnog suparnika u partnera u procesu denuklearizacije, čime se otvaraju vrata za dugoročnu stabilnost globalnih energetskih tržišta i uklanjanje decenijske nuklearne opasnosti.