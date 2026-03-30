TRAMP: Došlo je do potpune promene režima u Iranu

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da Vašington razgovara sa predsednikom iranskog parlamenta Mohamadom Bagerom Galibafom i da će SAD za otprilike nedelju dana znati mogu li dve strane uspešno da sarađuju.

"Uskoro ćemo saznati", rekao je Tramp za New York Post. "Javiću vam za otprilike nedelju dana", dodao je.

Tramp je opisao ono što je nazvao temeljnom promenom u iranskom rukovodstvu, rekavši da su prethodni lideri zamenjeni osobama sa kojima je lakše komunicirati.

"Došlo je do potpune promene režima jer su stari ljudi režima nestali, a sada imamo posla sa potpuno novom grupom ljudi", rekao je on, dodajući da su oni mnogo razumniji.

Povodom novog iranskog vrhovnog vođe Modžtabe Hamneija, sina pokojnog ajatolaha Alija Hamneija, Tramp je rekao da vođa nije viđen u javnosti i da se veruje da je teško ranjen.

Na pitanje da li je Modžtaba Hamnei živ, Tramp je rekao da SAD veruju da verovatno jeste, ali da je u izuzetno lošem stanju.

Komentarišući iranske napade na regionalnu infrastrukturu, uključujući napade u Kuvajtu i Haifi u Izraelu, Tramp je poručio da će američki odgovor uskoro biti vidljiv.

Autor: Iva Besarabić