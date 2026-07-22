Tramp zapretio napadom na objekat 'Planina krampa': Vašington postavio crvenu liniju za iranski nuklearni program

Američki predsednik Donald Tramp uputio je direktno i oštro upozorenje zvaničnom Teheranu, naglasivši da će Oružane snage Sjedinjenih Američkih Država izvesti snažne vojne udare na novo, duboko ukopano podzemno postrojenje blizu Natanza, u javnosti poznato kao „Planina krampa“.

Komentarišući izveštaje o pokušajima Irana da obnovi svoje nuklearne kapacitete i premeštanju infrastrukture u utvrđene tunele, Tramp je poručio da će Vašington reagovati bez oklevanja i udariti na bilo koju lokaciju povezana sa nuklearnim ambicijama Teherana.

Ovo upozorenje predstavlja značajnu eskalaciju i postavljanje nulte tolerancije za pokušaje Irana da zaštiti svoje centrifuge unutar planinskih masiva gde ih konvencionalno naoružanje teže dosiže. Podzemni kompleks u provinciji Isfahan, koji se nalazi pod stotinama metara stena i granita, projektovan je sa ciljem da izdrži teške vazdušne udare i služi kao ključno čvorište za obnovu kapaciteta za obogaćivanje uranijuma. Najavom da je Američka vojska spremna da upotrebi specijalizovanu probojnu municiju ili izvede višestruke talase dubinskih udara, Bela kuća nastoji da preduhitri bilo kakvu mogućnost da Iran dostigne prag nuklearnog naoružavanja.

Reagujući na poruke iz Vašingtona, vojna komanda Irana upozorila je da bi svaki napad na njihova nuklearna ili druga strateška postrojenja izazvao žestoku odmazdu i proširio sukob širom regiona. Ovakva retorika uklanja diplomatsku neodređenost i stavlja dve države u stanje direktne vojne pripravnosti oko budućnosti iranskog podzemnog nuklearnog programa.