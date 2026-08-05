TRAMP UPUTIO JEZIVO UPOZORENJE IRANU! 'Ovo im je poslednja šansa pre ODSECANJA GLAVE!' Dramatičan obrt na Bliskom istoku – Amerika spremna za žestok udar, dok u Ormuskom moreuzu BUKTI RAT!

Predsednik SAD Donald Tramp otkrio šta se dešava iza zatvorenih vrata, dok je u novom napadu u Ormuskom moreuzu nestala jedna osoba!

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da su tekući pregovori poslednja šansa za Iran da postigne sporazum, dok su pregovori usmereni na ponovno otvaranje Ormuskog moreuza i potpunu denuklearizaciju te zemlje. Istovremeno, drama na vodi dostigla je tačku usijanja jer je objavljeno da se jedna osoba vodi kao nestala nakon što je neidentifikovani projektil pogodio brod pod zastavom Liberije, što predstavlja četvrti po redu napad u ovom strateškom prolazu od petka.

U svom izuzetno oštrom stilu, Tramp je poslao brutalnu poruku poručivši da želi da im da svaku poslednju priliku pre potpunog odsecanja glave. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država je u izjavi za Foks njuz otkrio da sam Iran traži novu šansu za pregovore, naglasivši da bi radije izabrao diplomatski dogovor nego pokretanje još jednog masovnog vojnog udara.

Prema Trampovim rečima, teheranske vlasti su ga same pozvale i preklinjale da ne napada, uz obećanje da će napraviti sporazum. On je podvukao da je to jedina i prava istina koju svi u svetu dobro znaju, čime je stavio do znanja da je sudbina daljih sukoba isključivo u rukama Irana.

