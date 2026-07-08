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Tramp najavio ŽESTOK NAPAD: Novo upozorenje američkog predsednika Iranu

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Jose Luis Magana ||

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da će američki napadi na Iran biti nastavljeni u sredu.

- Sinoć smo ih žestoko pogodili nakon što su lansirali nekoliko dronova i jednu raketu na naše brodove u moreuzu, gde su imali puno pravo da budu. Zato smo ih sinoć snažno gađali. Veoma, veoma žestoko. Daću im malo upozorenje. Večeras ćemo ih žestoko napasti - rekao je Tramp medijima.

On je rekao da smatra da se Tehran ponaša veoma loše i dodao da to čini već 47 godina.

- To je činjenica. Videćemo kako će se sve završiti. Nisam zadovoljan njihovim ponašanjem - naglasio je američki predsednik.

Autor: S.M.

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