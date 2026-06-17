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TRAMP OPASNO ZAPRETIO IRANU: Ponovo ćemo bacati bombe ako se ne budu lepo ponašali

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Evan Vucci/Pixabay.com/Tanjug AP/Hussein Malla/Pink.rs/Z. Veljković ||

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je u sredu na samitu G7 da će Sjedinjene Države "ponovo početi da bacaju bombe" ako mu se ne dopadne sporazum s Iranom.

Tramp je rekao da je predloženi dogovor o okončanju sukoba na Bliskom istoku, koji bi trebalo da bude formalizovan na ceremoniji potpisivanja u Ženevi u petak, "nije konačan", javlja CNBC.

"To je memorandum o razumevanju, i ako mi se ne sviđa, vratićemo se gađanju njih, bacanju bombi na njihove glave. Neće mi se dopasti ako se ne budu lepo ponašali. Ponovo ćemo početi da bacamo bombe tačno posred njihovih glava", rekao je američki predsednik na samitu u Evijanu u Francuskoj.

Lideri Grupe sedam najbogatijih zemalja sveta - SAD, Velika Britanija, Francuska, Nemačka, Kanada, Italija i Japan - okupljaju se u alpskom gradu na samitu, a među pozvanima su i predstavnici Evropske unije i Ukrajine.

Autor: Iva Besarabić

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