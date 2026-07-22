OPŠTI RAT NA POMOLU! Tramp pobesneo, pa zapretio: Sravniću sa zemljom mostove i elektrane u Teheranu!

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da će SAD bombardovati i uništiti jednu elektranu ili most za svaki brod koji Iran napadne u Ormuskom moreuzu, piše američki CNN.

– Sa ove tačke gledišta, svaki put kada Islamska Republika Iran zapuca na brod u Ormuskom moreuzu, bilo projektilom, raketom, dronovima ili bilo kojim drugim sredstvom, Sjedinjene Američke Države će bombardovati i uništiti JEDAN MOST ILI ELEKTRANU, uključujući i one koje se nalaze u blizini ili unutar glavnog grada Teherana – napisao je Tramp na platformi Truth Social.

Ova pretnja dolazi usred eskalacije sukoba i 11 uzastopnih noći američkih vazdušnih napada na ciljeve širom Irana, koji su se proširili na zapadne i južne delove zemlje. Prema podacima Pentagona, konflikt je do sada koštao 37,5 milijardi dolara, dok su cene sirove nafte skočile za 4 odsto i dostigle 94,66 dolara po barelu.

Istovremeno, američki zvaničnik potvrdio je da je Tramp odobrio nuklearni sporazum sa Saudijskom Arabijom, koji bi kraljevstvu mogao omogućiti obogaćivanje sopstvenog goriva za civilne reaktore. Ova odluka izazvala je oštre reakcije političkih protivnika izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, koji upozoravaju na rizike od širenja nuklearnog naoružanja u regionu.

Jordan je takođe saopštio da su njegove oružane snage oborile više dronova ispaljenih iz Irana, dok su preostali projektili pali u nenastanjena područja bez žrtava. Zbog novih pretnji i blokada u regionu, misija Evropske unije pozvala je brodove povezane sa SAD, Izraelom i Saudijskom Arabijom da izbegavaju Crveno more i Adenski zaliv.

Autor: D.S.