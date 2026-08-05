HAOS U SAMOM VRHU IRANA, TEKTONSKI POTRES U TEHERANU! Mojtaba Hamenei zapretio predsedniku: Daj ostavku i GOTOV SI!

Dramatičan sukob iza zatvorenih vrata! Vlast preuzimaju tvrdolinijaši i komandanti Revolucionarne garde, dok umerene snage upozoravaju na POTPUNU IZOLACIJU i gnev Kine!

U samom vrhu iranskog režima izbio je nezapamćeni politički rat, nakon što je vrhovni vođa Mojtaba Hamenei uputio brutalno upozorenje predsedniku Masudu Pezeškijanu. Prema tvrdnjama uticajnog sveštenika Mohameda Bagera Harazija, Hamenei je jasno stavio do znanja Pezeškijanu da će, ukoliko ponovo pokuša da podnese ostavku, njegova ostavka bez oklevanja biti prihvaćena. Ovaj potez osmišljen je kako bi se predsedniku oduzela mogućnost da pretnjom napuštanjem funkcije utiče na državnu politiku i ublaži kurs prema Sjedinjenim Američkim Državama u jeku sve žešćeg sukoba.

Dramatičan sukob u Teheranu eskalirao je u trenutku kada takozvana umerena struja u vlasti sve glasnije dovodi u pitanje opravdanost drastičnih mera u Ormuskom moreuzu. Nekadašnji šef iranske diplomatije Mohamed Džavad Zarif javno je upozorio da bi dugotrajna blokada ili kratkoročna zloupotreba Ormuskog moreuza mogla da stvori snažan međunarodni konsenzus protiv Irana, naglasivši da bi u tom slučaju čak i Kina mogla da okrene leđa Teheranu.

Međutim, moćna frakcija unutar Iranske revolucionarne garde, koja trenutno u potpunosti kontroliše donošenje ključnih odluka, nema nameru da odstupi od svojih ekstremnih stavova pred predstojeće pregovore sa Amerikancima. Vojni savetnik vrhovnog vođe, general-major Mohsen Rezai, izričito je poručio da Iran ni pod kakvim okolnostima neće dozvoliti korišćenje drugog koridora u prolazu. Da tvrdolinijaši ne prezaju ni od čega potvrdio je i novi incident na moru, gde je Britanska organizacija za pomorsku trgovinsku bezbednost zabeležila opasnu eksploziju u blizini civilnog teretnog broda kod obala Omana.

Stručnjaci ocenjuju da Mojtaba Hamenei ubrzano nastoji da uspostavi potpunu dominaciju nad ključnim državnim organima, a pre svega nad Vrhovnim nacionalnim savetom bezbednosti. U planu je da na mesto sekretara tog saveta umesto dosadašnjeg funkcionera bude postavljen upravo general Rezai, čime bi vojna struja i tvrdolinijaši preuzeli apsolutnu kontrolu nad sudbinom zemlje i daljim tokom ovog opasnog globalnog sukoba.