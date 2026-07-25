Tajna misija iz Irana: Avion pun zlata i vojnih stručnjaka završio na neočekivanoj destinaciji

Iran je ovog meseca avionom prebacio komandante Korpusa Iranske revolucionarne garde (IRGC), vojne savetnike, kao i opremu povezanu sa raketama i dronovima u Jemen, tvrde četiri izvora.

Ovaj potez, prema njihovim navodima, ukazuje na to da Teheran nastoji da ojača sposobnost svojih saveznika, jemenskih Huta, da ugroze pomorski saobraćaj u Crvenom moru.

Četiri izvora upoznata sa slučajem, među kojima su dva iranska izvora, ministar informisanja Jemena i jedan regionalni bezbednosni analitičar, naveli su da je Iran 13. jula organizovao let iz Teherana ka Jemenu kojim su prebačeni pripadnici IRGC-a i vojna oprema.

O ovoj operaciji ranije nije bilo izveštaja.

Dva iranska izvora rekla su za Reuters da se u avionu kompanije Mahan Air nalazilo između 10 i 21 pripadnika IRGC-a, uključujući i visoke komandante.

Avion je prvobitno trebalo da sleti u Sanu, glavni grad pod kontrolom Huta, ali je zbog napada na aerodrom, koji je izvela međunarodno priznata jemenska vlada uz podršku Saudijske Arabije, preusmeren u luku Hodejda na obali Crvenog mora.

"Komandanti IRGC-a otputovali su kako bi podržali operacije Huta i obučili ih za upotrebu novih raketnih sistema", rekao je jedan od izvora.

On je dodao da je Iran tim letom poslao i zlato namenjeno finansiranju aktivnosti Huta.

Iranski izvori govorili su pod uslovom anonimnosti zbog bezbednosnih razloga.

Novo raspoređivanje predstavlja dodatni dokaz, prema tvrdnjama izvora, da Iran nastavlja da jača Hute, koji više od decenije vode građanski rat protiv međunarodno priznate jemenske vlade koju podržava Saudijska Arabija, a prethodno su raketama i dronovima napadali zemlje Persijskog zaliva.

Iransko Ministarstvo spoljnih poslova nije odmah odgovorilo na zahtev za komentar. Teheran je više puta negirao da Hutima isporučuje raketne sisteme.

Abdel Rahman al-Ahnomi, medijski zvaničnik Huta koji tvrdi da je bio u tom avionu, odbacio je optužbe da je Iran poslao vojne stručnjake u Jemen, nazvavši ih "lažima i izmišljotinama".

On je rekao da su svi putnici bili civili.

Huti su i ranije negirali da deluju kao iranski posrednici, tvrdeći da sami razvijaju svoje naoružanje.

Nekoliko dana kasnije Huti najavili blokadu Saudijske ArabijeTri dana nakon dolaska aviona u Jemen, Reuters je objavio da je Teheran zatražio od Huta da budu spremni da zatvore naftni pomorski pravac kroz Crveno more ukoliko Sjedinjene Američke Države napadnu iransku energetsku infrastrukturu, što bi predstavljalo novu pretnju globalnom snabdevanju energijom.

U međuvremenu, jedan američki zvaničnik izjavio je: "Nastavićemo razgovore sa našim saudijskim partnerima kako bismo finalizovali sporazum i nadamo se da će se uskoro pridružiti Avramovim sporazumima."

U ponedeljak su Huti, koji kontrolišu deo jemenske obale uz Crveno more, objavili pomorsku blokadu Saudijske Arabije kao odgovor na bombardovanje aerodroma u Sani 13. jula, za koje tvrde da ga je izvela Saudijska Arabija.

Ovi potezi označili su kraj četvorogodišnjeg primirja između Rijada i Huta. Napetosti su dodatno porasle u četvrtak, kada su Huti saopštili da su napali dva saudijska naftna tankera.

Ministar informisanja međunarodno priznate jemenske vlade Moamar al-Irjani potvrdio je u telefonskom razgovoru za Reuters da su pripadnici IRGC-a i vojna oprema zaista prebačeni u Jemen, pozivajući se na obaveštajne podatke.

"Njihova misija je da ojačaju vojne sposobnosti milicija i pripreme ih da ugroze međunarodnu pomorsku bezbednost u Crvenom moru i moreuzu Bab el-Mandeb", rekao je on.

Analitičar: Let je prevozio delove za rakete i dronove

Mzahem Alsaloum, stručnjak za bezbednost i obaveštajne poslove koji godinama prati aktivnosti Huta i drugih grupa koje podržava Iran, takođe je potvrdio da su pripadnici IRGC-a doputovali letom 13. jula.

On je rekao da je deo tereta sadržao komponente za rakete kratkog i srednjeg dometa, kao i za dronove - sisteme naoružanja slične onima koji su ranije korišćeni u napadima na Saudijsku Arabiju i Ujedinjene Arapske Emirate.

Prema Alsaloumovim rečima, Teheran je slao vojne savetnike u Jemen i tokom prošlogodišnjeg rata sa Izraelom, koristeći Somaliju kao tranzitnu rutu, što je Iran negirao.

Huti su početkom ovog meseca najavili uspostavljanje direktnih letova između Sane i Teherana, navodeći da će ta linija pomoći u razbijanju, kako tvrde, saudijske blokade Jemena.

Na konferenciji za novinare u Teheranu 20. jula, portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei izjavio je da je let za Sanu 13. jula bio namenjen povratku delegacije Huta koja je boravila u Teheranu na sahrani ubijenog iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija, kao i jemenskih državljana koji su se u Iranu lečili.

Avion je 3. jula prevezao oko 200 ljudi, među kojima su bili visoki zvaničnici, žene i deca, u Iran na sahranu.

Prema navodima četiri izvora, isti avion se 13. jula vratio u Jemen sa članovima delegacije, ali i komandantima i vojnim savetnicima IRGC-a.

Pre nego što je uspeo da sleti u Sanu, aerodrom su napale snage međunarodno priznate jemenske vlade koje podržava Saudijska Arabija, zbog čega je avion bio primoran da promeni rutu i sleti u Hodejdu, grad pod kontrolom Huta.

Vojno krilo Huta saopštilo je da su saudijski borbeni avioni, koji su izveli napad na aerodrom, bili primorani da napuste vazdušni prostor Jemena.

Autor: S.M.