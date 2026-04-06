IDF eliminisao šefa obaveštajne službe IRGC-a i ključnog finansijera 'naftne mreže'

Izraelske odbrambene snage (IDF) potvrdile su eliminaciju dvojice najviših zvaničnika Iranske revolucionarne garde (IRGC) u okviru preciznih operacija sprovedenih u samom srcu Irana.

Ovi udari, koji dolaze u jeku operacije „Rika lava“ (Roaring Lion), nastavili su da zadaju udarac komandnoj strukturi i finansijskoj moći Teherana. Suština izraelskih udara je u eliminsanju kapaciteta rukovođenja i komandovanja Irana. Ovakve operacije su dugotrajne ali su ključne za uništenje operativnih sposobnosti.

Eliminacija šefa obaveštajaca

Glavna meta vazdušnih udara u Teheranu bio je Majid Khademi, general-major i šef Obaveštajne organizacije IRGC-a. Khademi je smatran jednim od najiskusnijih komandanata režima, sa decenijama iskustva u bezbednosnom sektoru.

Prema saopštenju IDF-a, Khademi je bio direktno odgovoran za:

Planiranje terorističkih napada širom sveta, sa posebnim fokusom na jevrejske i izraelske ciljeve, kao i na američke interese u regionu.

Unutrašnju represiju: Khademi je predvodio sisteme za nadzor iranskih građana i bio je ključna figura u brutalnom suzbijanju masovnih protesta unutar Irana.

Analitičari ocenjuju da njegova eliminacija ostavlja ogroman vakuum u obaveštajnom aparatu Irana, posebno jer je Khademi nedavno preuzeo funkciju nakon pogibije svog prethodnika, što ukazuje na to da Izrael sistematski „seče“ glavu iranskog bezbednosnog aparata.

Presecanje finansijskih tokova

Paralelno sa udarom na obaveštajni sektor, IDF je potvrdio eliminaciju Mohammada Reze Ashrafa Kahija, šefa trgovine u Naftnom štabu IRGC-a. Kahi nije bio običan oficir; on je bio „bankar“ koji je upravljao komercijalnim operacijama vrednim milijarde dolara godišnje.

Njegova uloga bila je ključna za održavanje iranske proksi-mreže, jer su prihodi od nafte kojima je on upravljao direktno finansirali:

Razvoj iranskog balističkog i dron programa.

Operativne budžete Huta u Jemenu, Hezbolaha u Libanu i Hamasa u Gazi.

Strategija sistemskog urušavanja

Ove operacije nisu samo taktički uspesi; one predstavljaju promenu izraelske strategije ka sistemskom urušavanju režima. Napadom na Kahija, Izrael direktno ugrožava sposobnost Irana da plaća svoje saveznike u regionu, dok eliminacijom Khademija parališe sposobnost režima da predvidi naredne poteze protivnika ili kontroliše sopstveno stanovništvo.

Izraelski ministar odbrane, Israel Katz, izjavio je da će se „lov na lidere terora nastaviti jedan po jedan“ dok se pretnja po državu Izrael potpuno ne ukloni. S druge strane, Teheran je potvrdio gubitke, optužujući „američko-cionističkog neprijatelja“ za terorizam, dok se u regionu očekuje dalja eskalacija napetosti.