RUSKI BOGATAŠI U PANICI BEŽE POD TUĐE ZASTAVE! Kupuju pasoše po egzotičnim ostrvima za koje NIKAD NISTE ČULI! Otkriveno kako tajkuni zaobilaze sankcije!

Navodna veličanstvenost i moć Rusije očigledno nisu dovoljne za tamošnje najbogatije građane, budući da bogati Rusi u sve većem broju masovno nabavljaju pasoše malih i uticajno neprimetnih ostrvskih država širom sveta.

Među tajkunima je zabeležen nagli i drastičan skok interesovanja za dobijanje boravišnih dozvola i novih državljanstava u zemljama kao što su Vanuatu, Sao Tome i Prinsipe, Nauru i Mauricijus.

NE PLANIRAJU DA ŽIVE TAMO, U PITANJU JE NEŠTO SASVIM DRUGO!

Zanimljivo je da se ovi egzotični pasoši uopšte ne koriste za faktiko preseljenje ili život na tim daleko odsečenim ostrvima, već službeno služe kao lukavo sredstvo za olakšavanje međunarodnih putovanja i prelazak granica širom planete.

Pored jednostavnijeg putovanja, ruski milioneri koriste ova nova državljanstva kako bi bez ikakvih prepreka otvarali račune u inostranim bankama, kupovali luksuzne nekretnine i pristupali brojnim drugim uslugama koje su im postale potpuno nedostupne sa zvaničnim ruskim pasošem usled žestokih i rigoroznih međunarodnih sankcija.

