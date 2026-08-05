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RUSKI BOGATAŠI U PANICI BEŽE POD TUĐE ZASTAVE! Kupuju pasoše po egzotičnim ostrvima za koje NIKAD NISTE ČULI! Otkriveno kako tajkuni zaobilaze sankcije!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP ||

Navodna veličanstvenost i moć Rusije očigledno nisu dovoljne za tamošnje najbogatije građane, budući da bogati Rusi u sve većem broju masovno nabavljaju pasoše malih i uticajno neprimetnih ostrvskih država širom sveta.

Među tajkunima je zabeležen nagli i drastičan skok interesovanja za dobijanje boravišnih dozvola i novih državljanstava u zemljama kao što su Vanuatu, Sao Tome i Prinsipe, Nauru i Mauricijus.

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Zanimljivo je da se ovi egzotični pasoši uopšte ne koriste za faktiko preseljenje ili život na tim daleko odsečenim ostrvima, već službeno služe kao lukavo sredstvo za olakšavanje međunarodnih putovanja i prelazak granica širom planete.

Pored jednostavnijeg putovanja, ruski milioneri koriste ova nova državljanstva kako bi bez ikakvih prepreka otvarali račune u inostranim bankama, kupovali luksuzne nekretnine i pristupali brojnim drugim uslugama koje su im postale potpuno nedostupne sa zvaničnim ruskim pasošem usled žestokih i rigoroznih međunarodnih sankcija.

#Panika

#RUSKI BOGATAŠI

#pasoši

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