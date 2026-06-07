Predsednik Srpske liste glasao: Elek pozvao građane da u što većem broju izađu na izbore

Predsednik Srpske liste (SL) i nosilac izborne liste te stranke Zlatan Elek pozvao je danas građane da u što većem broju izađu na izbore za skupštinu u Prištini i iskoriste svoje građansko pravo.

"Počeo je izborni dan i vidite da je veliki broj naših sugrađana izašao na biračka mesta. Očekujem da ovaj dan protekne u mirnoj, demokratskoj atmosferi bez ikakvih neregularnosti", rekao je Elek nakon što je glasao na biračkom mestu u Osnovnoj školi "Sveti Sava" u Kosovskoj Mitrovici.

Pozvao je građane da na izbore izađu u što većem broju. "Koristim priliku da pozovem sve svoje sugrađane da iskoroste svoje demokratsko i građansko pravo da danas glasaju i biraju one koji će ih sutra predstavljati u parlamentu”, naveo je Elek.

On je na biračko mesto došao u pratnji članova Srpske liste i simpatizera te stranke koji su se prethodno okupili ispred središta Srpske liste na šetalištu u Kosovskoj Mitrovici, nedaleko od spomenika Knezu Lazaru.

Od ranih jutarnjih sati, veliki broj pristalica Srpske liste počeo je da se okuplja na šetalištu u Kosovskoj Mitrovici, ispred stranačkih prostorija, odakle su krenuli na glasanje.

Na svim biračkim mestima u srpskim sredinama na KiM od jutros je veliki broj gađana koji žele da glasaju.

Biračka mesta na vanrednim izborima za skupštinu privremenih institucija samouprave u Prištini otvorena su jutros u 7 časova i biće otvorena do 19 časova.

Vanredni izbori za skupštinu privremenih institucija samouprave održavaju se nakon što parlament u Prištini nije uspeo da izabere predsednika privremenih institucija u roku koji je odredio ustavni sud u Prištini, odnosno do 28. aprila.

Skupština privremenih prištinskih institucija ima 120 poslaničkih mesta, od kojih je 10 zagarantovano predstavnicima Srba.

Predstavnicima nesrpskih nevećinskih zajednica zagarantovano je 10 mesta, a za 100 poslaničkih mesta takmiče se stranke Albanaca.

Autor: Pink.rs