TEKTONSKI POTRES NA ISTOČNOM KRILU NATO-A, STIŽU VOJNE SILE! Turci, Italijani i Španci PREUZIMAJU NEBO – Stižu lovci F-16, Tajfuni i helikopteri za LOV NA DRONOVE!

U vazduhoplovnoj komandi NATO-a u Ramštajnu zvanično je potvrđen veliki i dramatičan preokret na istočnom krilu Alijanse, gde Italija, Španija i Turska šalju svoje najmodernije borbene avione i više stotina vojnika kako bi preuzeli potpunu kontrolu nad vazdušnim prostorom.

Ova masovna operacija označava zvanični prelazak sa dosadašnje misije rutinske kontrole neba na znatno širi i ozbiljniji koncept celovite vazdušne odbrane, koji ima za cilj stvaranje neprobojnog štita protiv svih vrsta raketa, letelica i bespilotnih sistema.

TURCI SE VRAĆAJU POSLE 20 GODINA, ITALIJANI ZAUZIMAJU BALTIK!

Posebnu pažnju svetske javnosti privukao je povratak Turske na Baltik posle čak dve decenije, jer Ankarina armija po prvi put šalje oko osamdeset pripadnika svojih oružanih snaga i pet moćnih lovaca F-16 u bazu Amari u Estoniji, gde zamenjuju dosadašnje snage Portugalije. Istovremeno, Italijansko ratno vazduhoplovstvo stacioniraće više od sto vojnika i četiri supersonična aviona Evrofajter Tajfun u bazi Šiauliai u Litvaniji, gde preuzimaju dužnost od francuskih i rumunskih snaga koje se povlače nakon višemesečne misije.

ŠPANCI ŠALJU PAKLENI ARSENAL U RUMUNIJU!

Najmasovniji vojni sastav na teren šalje Španija, koja u vojne baze u Rumuniji raspoređuje sedam borbenih aviona F-18, oko dve stotine elitnih pripadnika vojske, masivnu tankericu A400M za dopunu goriva u vazduhu, kao i tri specijalna helikoptera NH-90 čiji je glavni zadatak lov i uništenje neprijateljskih dronova. Komandant španskog odreda potpukovnik Alberto Kalvo poručio je da je svrha njihove misije više nego jasna i da je cilj odvraćanje protivnika i odbrana NATO prostora, naglasivši da kolektivna odbrana nije apstraktni princip već svakodnevna odgovornost koja zahteva prisustvo, spremnost i potpunu verodostojnost na terenu.

PRAVI SE NEPROBOJNI ŠTIT OD 360 STEPENI!

Nova strategija vazdušne odbrane, koja je intenzivirana kroz pojačani nadzor i operaciju Istočni stražar, predstavlja sveobuhvatni pristup od tristo šezdeset stepeni koji pokriva sve moguće pretnje sa neba. Za razliku od dosadašnjih patrola koje su nadgledale isključivo konvencionalne avione, novi okvir pruža potpunu zaštitu teritorije NATO-a od vođenih i krstarećih projektila, balističkih raketa i naprednih dronova, čime Alijansa podiže borbenu gotovost i fleksibilnost za hitan odgovor na sve bezbednosne izazove na istočnim granicama.