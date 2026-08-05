Kina uvela sankcije SAD i ograničila izvoz dronova uoči predstojeće posete Si Đinpinga Americi

Peking je u sredu najavio niz mera protiv Sjedinjenih Američkih Država i njihovih kompanija, označivši ih kao odmazdu za nedavne poteze Vašingtona usmerene protiv kineskih preduzeća, piše američki CNN.

Ove recipročne sankcije dolaze nekoliko nedelja uoči očekivanog samita između kineskog lidera Si Đinpinga i predsednika Donalda Trampa u SAD sledećeg meseca, dok se dve najveće svetske ekonomije bore da održe takozvanu "konstruktivnu stratešku stabilnost" usred pojačanog tehnološkog rivalstva.

Kinesko Ministarstvo trgovine saopštilo je da uvodi sankcije za sedam američkih entiteta, uključujući biotehnološku i kompaniju za analitiku resursa, kao i da pooštrava kontrole izvoza dronova u SAD.

Takođe je pokrenutu nacionalnu bezbednosnu istragu o uvezenoj kancelarijskoj opremi sa stranim sistemskim softverom i obustavljena određena saradnja na inspekciji praćenja fabrika sa SAD.

Portparol ministarstva izjavio je da Peking "nije imao izbora osim da preduzme neophodne protivmere" kao odgovor na nedavne američke mere usmerene protiv kineskih kompanija.

"Kina poziva Sjedinjene Američke Države da odmah opozovu relevantne mere, zaustave svoje pogrešne akcije... i da zajedno rade na očuvanju konstruktivnog i stabilnog odnosa između Kine i SAD", rekao je portparol.

"Ako Sjedinjene Američke Države budu insistirale na uvođenju novih restriktivnih mera protiv Kine, Kina će preduzeti dalje protivmere."

Tokom protekle dve nedelje, Trampova administracija zabranila je uvoz nove napredne robotike i pretvarača snage (koji se uglavnom proizvode u Kini), sankcionisala kineske brodarske operatere za koje se navodi da rukuju iranskim gorivom i stavila na crnu listu više od 40 kineskih kompanija, kao i dva vodeća civilna univerzziteta. Vašington je takođe zapretio sankcionisanjem kineskih kompanija koje se bave veštačkom inteligencijom.

Kina je bila među desetinama zemalja koje je Vašington prošlog meseca pogodio tarifama od 10 do 12,5 odsto zbog navodnog neuspelih napora u suzbijanju izvoza proizvedenog prinudnim radom.

Američka Federalna komisija za komunikacije zabranila je prošlog decembra uvoz i prodaju novih modela dronova i kritične opreme stranih proizvođača, pozivajući se na nacionalnu bezbednost.

Autor: D.S.