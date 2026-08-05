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Kod Koloseuma otkrivena kasarna vigila? Zgrada rimskih vatrograsaca je iz 2. veka

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Andrew Medichini ||

Arheolozi su u blizini Koloseuma u Rimu otkrili građevinu iz drugog veka sa mozaicima i freskama koja je možda služila kao kasarna za vatrogasce u Rimskom carstvu, saopštila je danas gradska arheološka služba.

Pet od ukupno osam prostorija građevine u potpunosti je istraženo u parku Vile Čelimonatana, nekadašnjoj plemićkoj rezidenciji iz 16. veka koja se nalazi na brdu Celijum, jednom od sedam brda drevnog Rima, prenosi Rojters.

Arheolozi su pronašli mozaik sa prikazom delfina, ribe, jastoga i raka koji okružuju veliku dvostruku posudu, kao i ostatke oslikanog plafona ukrašenog velikim crvenim i plavim krugovima. Dizajn mozaika veoma je sličan onome koji je ranije pronađen u kasarni rimskih vatrogasaca u Ostiji, drevnoj rimskoj luci udaljenoj oko 30 kilometara od prestonice, navela je arheološka služba. To ukazuje da je otkrivena građevina možda pripadala obližnjoj kasarni Pete kohorte vigila, jedinice rimskih vatrogasaca, navodi se u saopštenju.

- Ako se ova pretpostavka potvrdi, otkriće bi moglo da doprinese novom sagledavanju obima jednog od najvažnijih vojnih kompleksa carskog Rima - saopštila je služba.

Tokom Rimskog carstva, vigili su bili zaduženi za gašenje požara i održavanje javnog reda tokom noći. Njihova kasarna, koja se nalazila pored otkrivene građevine u Vili Čelimonatana, koristila je vodu iz obližnjeg akvadukta.

Ipak, postoji i druga mogućnost, da su arheolozi otkrili patricijsku rezidenciju, odnosno domus, kakvih je na brdu Celijum pronađeno više. Prisustvo raskošnih ukrasa išlo bi u prilog toj pretpostavci.

- Samo detaljna analiza materijala pronađenog tokom iskopavanja i otkrivenih struktura pružiće dodatne informacije o novootkrivenoj građevini - saopštila je arheološka služba.

Istraživanja su finansirana sredstvima Evropske unije namenjenim ekonomskom oporavku nakon pandemije kovida 19.

Autor: D.B.

#Kasarna

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#rimski vatrogasci

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