AKTUELNO

Extra

'OVAKVO NEŠTO NIKAD NIJE RANIJE VIĐENO' U Sibiru otkriven crtež na steni star najmanje 4.000 godina

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Direktor organizacije "Arheološka istraživanja Sibira" (AIS) Timofej Ključnikov saopštio je da su arheolozi u Hakasiji otkrili crtež Okunjevske kulture na steni 3-2 milenijuma pre nove ere.

"Nova Okunjevljeva ravan otkrivena je kod Sorskih stubova u Hakasiji. Takvi crteži nikada ranije nisu viđeni na stenama, samo na pločama iz sahrana", rekao je Ključnikov za TASS.

Stručnjaci navode da takav prikaz do sada nije pronađen među drugim poznatim petroglifima te kulture, zbog čega predstavlja posebno značajno otkriće za proučavanje drevnih zajednica tog područja.

Prvi petroglifi na području Sorskih stubova otkriveni su 2025. godine.

Među novim nalazima je i prikaz maske, odnosno stilizovanog ljudskog lica obojenog crvenim okerom, sličan onima pronađenim u grobnicama rane Okunjevske kulture na reci Ujbat, koji datiraju iz sredine 3. milenijuma pre nove ere.

Okunjevska kultura postojala je pre oko 4.000 godina na području Minusinskog basena, u današnjoj Hakasiji i južnom delu Krasnojarskog kraja.

Njeni najpoznatiji tragovi su Šalobolinski petroglifi, među kojima se nalaze prikazi ljudi, goveda, bikova, losova i mitskih bića.

pročitajte još

ČUVAJU SRCE KAO NIKO DRUGI: Ovo su četiri vrste voća koje kardiolozi preporučuju za zdravlje krvnih sudova!

Autor: Marija Radić

#Crtež

#Istraživanje

#Sibir

#kultura

#stena

POVEZANE VESTI

Extra

Prvi put otkriven dinosaurus sa jedinstvenim bodljama: Ovakvo stvorenje nikad ranije nije viđeno

Extra

Novi uspeh arheologa: U Pakistanu otkriveni ostaci drevnog grada iz 6. veka pre nove ere

Extra

27 retkih rimskih srebrnjaka pronađeno na ostrvu Pantelerija: Poznate i prve procene

Extra

ZAPANUJUĆE OTKRIĆE U DANSKOJ - Arheolozi pronašli predmet star gotovo 2.000 godina sa JEDINSTVENIM natpisom (FOTO)

Region

MISTERIJA BUNARA PUNOG SKELETA NAJZAD REŠENA! Arheolozi u Hrvatskoj otkrili čije su kosti u masovnoj grobnici: Oduzeli su im sve pre nego što su ih BA

Extra

Kinezi pronašli nešto neočekivano na TAMNOJ STRANI MESECA: Ovo nikada pre nije viđeno