'OVAKVO NEŠTO NIKAD NIJE RANIJE VIĐENO' U Sibiru otkriven crtež na steni star najmanje 4.000 godina

Direktor organizacije "Arheološka istraživanja Sibira" (AIS) Timofej Ključnikov saopštio je da su arheolozi u Hakasiji otkrili crtež Okunjevske kulture na steni 3-2 milenijuma pre nove ere.

"Nova Okunjevljeva ravan otkrivena je kod Sorskih stubova u Hakasiji. Takvi crteži nikada ranije nisu viđeni na stenama, samo na pločama iz sahrana", rekao je Ključnikov za TASS.

Stručnjaci navode da takav prikaz do sada nije pronađen među drugim poznatim petroglifima te kulture, zbog čega predstavlja posebno značajno otkriće za proučavanje drevnih zajednica tog područja.

Prvi petroglifi na području Sorskih stubova otkriveni su 2025. godine.

Među novim nalazima je i prikaz maske, odnosno stilizovanog ljudskog lica obojenog crvenim okerom, sličan onima pronađenim u grobnicama rane Okunjevske kulture na reci Ujbat, koji datiraju iz sredine 3. milenijuma pre nove ere.

Okunjevska kultura postojala je pre oko 4.000 godina na području Minusinskog basena, u današnjoj Hakasiji i južnom delu Krasnojarskog kraja.

Njeni najpoznatiji tragovi su Šalobolinski petroglifi, među kojima se nalaze prikazi ljudi, goveda, bikova, losova i mitskih bića.

Autor: Marija Radić