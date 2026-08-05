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Od udara groma poginulo 14 ljudi u Indiji

Izvor: blic, Foto: Pixabay.com ||

Najmanje 14 ljudi poginulo je od udara gromova u indijskoj državi Džarkand, saopštila je policija.

Poljoprivredni radnici na usevima na otvorenim poljima činili su većinu od 10 mrtvih u okrugu Giridih u toj državi, preneo je Rojters.

Najmanje sedam ljudi povređeno je od udara groma, za koje se navodi da su uobičajena pojava koja prati monsunske kiše.

Indijska meteorološka služba prognozirala je široko rasprostranjene padavine u državi tokom narednih nekoliko dana.

Desetine ljudi stradalo u poplavama

Kako se navodi, najnoviji smrtni slučajevi povezani su sa godišnjim monsunskim kišama koje su izazvale poplave i klizišta na drugim mestima.

U Džarkandu je, prema podacima Indijskog meteorološkog zavoda, tokom prošle godine zabeleženo više od 200 smrtnih slučajeva, uglavnom pripisanih "munjama povezanim sa grmljavinom", saopštio je Indijski meteorološki zavod u januaru.

Ovogodišnje bujne kiše donele su intenzivne poplave u indijskoj državi Asam na severoistoku zemlje, usmrtivši skoro 90 ljudi, dok je 15 ljudi umrlo u južnoj državi Kerala, gde su kiše raselile hiljade ljudi iz njihovih domova.

Autor: D.B.

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