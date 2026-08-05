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Umro nekadašnji prvi čovek Evropskog parlamenta! Roberta Mecola potvrdila tužne vesti

Izvor: Alo, Foto: Printscreen ||

Nekadašnji predsednik Evropskog Parlamenta Klaus Henš umro je danas u 88. godini, saopštila je sadašnja predsednica EP Roberta Mecola.

"Parlament žali zbog gubitka zagovornika Evrope, koji je stupio na dužnost u vreme dubokih promena za naš kontinent i koji nikada nije prestao da veruje u potencijal ovog projekta. Na našem poslednjem sastanku pre samo nekoliko nedelja, njegov nepokolebljivi optimizam je zračio dok je opisivao svoje kontinuirane napore da promoviše građansko angažovanje i negova mlade evropske lidere. Evropi će nedostajati. Neka počiva u miru", napisala je ona na svom nalogu na mreži Iks.

Henš je bio član nemačke Socijaldemokratske stranke, i predsednik EP od 1994. do 1997. godine, a funkciju poslanika EP obavljao je od 1979. do 2009. godine.

Autor: D.B.

#Evropski Parlament

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