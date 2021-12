VIKEND U ZNAKU TV PINK! Ubedljivo najgledaniji, ponovo ispred konkurencije (FOTO+VIDEO)

Tokom sva tri dana vikenda, televizija Pink bila je ubedljivo najgledanija televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink bila je gledanija od svih komercijalnih emitera ali i Javnog servisa Srbije u totalu, među ženskom publikom, među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, među ženskom publiko starosti od 18 do 49 godin, među gledaocima sa teritorije Beograda, među gledaocima iz Beograda starosti od 18 do 49 godina, kao i među urbanom populacijom.



Televizija Pink bila je lider u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik – blizu 1.200.000 gledalaca

Jutarnji dnevnik, Nacionalni dnevnik u 10, Nacionalni dnevnik u 13, Popodnevni dnevnik

Najgledaniji jutarnji program u Srbiji Novo vikend jutro – skoro 1.400.000 gledalaca

Najgledniji politički talk show u Srbiji Hit Tvit – gotovo 1.300.000 gledalaca

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u obilasku fabrike Jumis u Nišu – 18 odsto televizijskog auditorijuma

Izjava za medije predsednika Srbije Aleksandra Vučića tokom posete Nišu – 19 odsto televizijskog auditorijuma

Polaganje kamena temeljca za izgradnju fabrike Nidec Corporation u Novom Sadu 21 odsto televizijskog auditorijuma

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić na prikazu diviziona haubica Nora u Nišu – 22 odsto televizijskog auditorijuma

Milionski auditorijum bio je uz Pinkov zabavni program:

Magazin In – blizu 1.100.000 gledalaca

Trenutak iz sna – 16 odsto televizijskog auditorijuma

Premijera-Vikend specijal – više od 1.200.000 gledalaca

Televizija Pink bila je dominantna i kada je reč o serijskom programu:

Inostrani igrani program – serije Zakletva i Fatalna ljubav

Dani vikenda protekli su u znaku najgledanijer rijaliti programa na ovim prostorima:

Zadruga 5: Gledanje snimaka – 22 odsto ženskog auditorijuma

Zadruga 5: Nominacije – 27 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno blizu 1.100.000 gledalaca

Zadruga 5: Vanredno ubacivanje je sa 28 odsto ženskog auditorijuma i blizu 1.000.000 gledalaca zauzelo 6. mesto na listi najgledanijih TV formata na svim televizijama

Zadruga 5: Pitanja novinara – 37 odsto ženskog auditorijuma

Zadruga 5: Izbacivanje – 35 odsto ženskog auditorijuma

Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!