POTPUNA DOMINACIJA RUŽIČASTE TELEVIZIJE: Pink najgledaniji tokom celog vikenda, milionski auditorijum uz Elitu, Pinkove zvezde i Hit Tvit!

Televizija Pink je tokom petka bila najgledanija televizija u Srbiji, dok je u subotu i nedelju bila najgledanija komercijalna televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera, ali i Javnog servisa Srbije bila gledanija u totalu... među ženskom publikom.... među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina... među gledaocima sa teritorije Beograda.... među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49... i među urbanom populacijom, dok je od svih komercijalnih televizija bila gledanija među gledaocima starosti od 18 do 49 godina.

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Elita 9: Gledanje snimaka – 15 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Pitanja novinara – 21 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 29 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Nominacije – 26 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 33 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Izbacivanje – 17 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 22 odsto ženskog auditorijuma

Milionski auditorijum pratio je Pinkov zabavni program:

Autorska emisija Sanje Marinković Magazin In bila je najgledanija zabavna emisija u svom terminu

Najgledanije muzičko takmičenje Pinkove zvezde i ove subote bilo je vaš izbor! Pinkove zvezde su od konkurencije bile ubedljivo gledanije u kategoriji gledalaca starosti od 18 do 49 godina i među gledaocima iz Beograda starosti od 18 do 49 godina. Sa blizu 1.000.000 gledalaca, Pinkove zvezde bile su emisija sa ubedljivo najvećim brojem gledalaca u danu na svim televizijama

Premijera: Vikend specijal je sa blizu 900.000 gledalaca bila 6. najgledanija emisija u danu na svim televizijama

Televizija Pink bila je apsolutni lider i u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je tokom vikenda ušao u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama

Slede ga Jutarnji dnevnik... Nacionalni dnevnik u 10.... Nacionalni dnevnik u 13..... Popodnevni dnevnik

Novo jutro – 15 odsto televizijskog auditorijuma

Novo vikend jutro je sa blizu 900.000 gledalaca bilo 4. najgledanija emisija u danu i apsolutno najgledaniji jutarnji program u Srbiji

Najgledaniji politički talk show Hit Tvit – blizu 700.000 gledalaca

Milionski auditorijum pratio je predsednika Srbije Aleksandra Vučića na otvaranju gimnazije u Mladenovcu

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Familija

Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!

