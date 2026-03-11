I OVOG UTORKA BILI SMO NA SAMOM VRHU PO GLEDANOSTI: Televizija Pink nastavlja da dominira na medijskom nebu

Televizija Pink je tokom jučerašnjeg dana bila najgledanija televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera, ali i Javnog servisa Srbije bila gledanija u totalu.... među ženskom publikom…. među gledaocima starosti od 18 do 49 godina…. među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina.... među gledaocima sa teritorije Beograda.... među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina…. kao i među urbanom populacijom.

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Elita 9: Žurka – 15 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 20 odsto ženskog auditorijuma

Milionski auditorijum bio je uz Pinkov zabavni program:

Najgledanija late night emisija Ami G Show - 15 odsto televizijskog auditorijuma

Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je tokom jučerašnjeg dana ušao u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama

Slede ga Jutarnji dnevnik... Nacionalni dnevnik u 10.... Nacionalni dnevnik u 13..... Popodnevni dnevnik

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Odbačena

Autor: Iva Besarabić