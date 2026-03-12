HIT SNIMAK! Pogledajte kako se Tošina braća i sestre snalaze na plesnom podijumu! Željko Mitrović nastavlja da prati razvoj HUMANOIDNIH ROBOTA (VIDEO)

Bez sumnje, reč je o impresivnom plesnom performansu.

Vlasnik i direktor Pink Media Group Željko Mitrović privukao je pažnju javnosti novom objavom na društvenim mrežama u kojoj je prikazao napredak u razvoju robota.

U kratkom video-zapisu koji je Mitrović podelio sa pratiocima prikazano je u kojoj meri su humanoidi napredovali i koliko su danas sposobni za kompleksne koreografije i interakciju sa ljudima.

- Tošina braća i sestre sve se bolje snalaze i u umetnosti! - naveo je Mitrović u opisu snimka.

Ples je, prema mišljenju stručnjaka, jedan od najzahtevnijih testova za humanoidne robote, jer iziskuje visoku preciznost pokreta, koordinaciju više zglobova i stabilnost tela.

Savremeni sistemi za kontrolu pokreta omogućavaju robotima da izvode sve kompleksnije koreografije, uključujući akrobatske elemente i sinhronizovane plesne rutine.

Željko Mitrović već duži sa svojim timom aktivno radi na različiim projektima koji uključuju eksperimentisanje sa robotikom, veštačkom inteligencijom i njihovom primenom u medijskoj i zabavnoj industriji.

Humanoidni roboti Toša i Goša odavno su deo "Elite" najgledanijeg rijaliti formata na ovim prostorima i imaju veoma zapaženu ulogu i brojne fanove. Nova Mitrovićeva objava ukazuje na dalji razvoj njihovih performansi, a ne isključuje ni mogućnost da se broj humanoidnih robota koji će učestvovati u televizijskom programu poveća.

Autor: S.M.