VELIKO PRIZNANJE ZA VIZIONARA I HUMANISTU! Željko Mitrović odlikovan ZLATNOM MEDALJOM, TV Pink nagrađena za doprinos selu: Pokrenuta istorijska UTKMICA SOLIDARNOSTI! (VIDEO)

Vlasnik i direktor Pink media grupe dobio je nagradu za izuzetne dorinose u humanosti dok je televiziji Pink dodeljena nagrada za promociju života na selu. Željko Mitrović je najavio i da počinje utakmica solidarnosti kako bi se podstakli i ostali provrednici da se takmiče u solidarnosti.

Ko traži sreću, dobre ljude i korene dolazi u Kotražu. Upravo vraćajući se svojim korenima Željko Mitrović u proteklih meseci promenio je živote mnogima u dragačevskim selima, a posebno samohranim roditeljima i njihovoj deci. U Kotraži će uskoro otvoriti i fabriku elektromotora, čime se uspešno spajaju ekonomski razvoj i briga o ljudima.

Za svoj izuzetan humanitarni doprinos Željko Mitrović u selu vrednih domaćina odlikovan je zlatnom medaljom, dok je televizija Pink nagrađena zbog svojih priloga. Prvi čovek ružičaste imperije je tokom uručenja zlatne medalje poslao emotivnu i snažnu poruku koja pokazuje koliko mu znači pomoć ugroženima.

"Ja se trudim kada radim da posvetim godišnje između 150 i 200 dana pomagajući te porodice i moram da kažem da mi je to sada postao i deo bića, prosto ne znam i kako bi živeo bez toga. Hvala vam još jednom na ovom priznanju i živeli", izjavio je Željko Mitrović nakon uručenja.

Veliko priznanje za humanitarni doprinos i raznovrsnost programa TV Pink

U nastavku svog obraćanja, Mitrović se detaljnije osvrnuo na priznanja koja su stigla od Kulturno-prosvetne zajednice Srbije i izrazio posebnu zahvalnost sekretaru Kulturno prosvetne zajednice Žiki Ajdačiću. On je istakao da je ponosan što je prepoznat trud koji ulaže i on lično, ali i cela televizija Pink kroz svoj program.

"Kulturno prosvetna zajednica Srbije mi je uručila ova dva ili tri priznanja ne znam kako se broje, medalju i ove dve povelje – jedna je za mene, jedna je za TV Pink. Za mene lično je za humanitarni doprinos familijama sa više dece, što jeste kategorija koju smo mi izabrali. To su uglavnom familije sa troje, četvoro, petoro, šestoro, sedmoro dece koji ili imaju oba roditelja ili nemaju, to su samohrane majke ili samohrani očevi", naglasio je vlasnik Pinka.

Željko Mitrović je dodao da nagrada za TV Pink ima ogroman značaj jer svedoči o tome da medijska kuća sve više prostora posvećuje ljudima koji žive van velikih gradskih centara.

"Veoma sam ponosan na ovu nagradu koju je dobila televizija Pink za izuzetan doprinos u raznovrsnosti programa, među kojima su prilozi i stvaralaštva u selima. To je njima značajno kad prikažemo nešto što se desilo, a to sada radimo mnogo više nego ranije, zato što mi obilazimo veliki broj sela gde pronalazimo sve ove ugrožene familije i porodice koje teško žive. Lepo je kad neko primeti da nešto radite i da vam dodeli neko priznanje", dodao je on.

Istorijski apel srpskim privrednicima: Vreme je za utakmicu solidarnosti!

Kao čovek koji uvek gleda korak unapred i teži višem cilju, Željko Mitrović je iskoristio ovu priliku da pokrene potpuno novu i najvažniju društvenu inicijativu u regionu – "utakmicu solidarnosti", pozvavši i ostale privrednike da javno odmere snage u humanosti.

"Ja sam to tako nazvao i mislim da to baš tako i treba da se zove i tako i da se desi. Zapravo o čemu se radi – mi imamo utakmice u svim kategorijama, imamo utakmice u sportu, fudbalu, košarci, rukometu, utakmice u vaterpolu, u politici, utakmice političkih programa, utakmice između partija. U biznisu najviše utakmica ima, to su utakmice između svih kompanija za veće profite, ali najvažniju utakmicu smo zaboravili, a to je utakmica solidarnosti", objasnio je Mitrović.

On je otkrio da je već preduzeo prve korake sa Privrednom komorom Srbije kako bi ova inicijativa dobila zvaničan i jasan okvir koji će motivisati domaće privrednike.

"I nije mi bilo teško da jutros, rekao bih, maltretiram svog druga Marka Čadeža iz Privredne komore da ga pitam da li je moguće da napravimo jednu kategoriju unutar Privredne komore koja će tromesečno objavljivati listu prvih 100 privrednika koji su učestvovali. Jer ima mnogo privrednika, nego ja pokušavam da to radim javno da bi ih i povukao, i dešava se to", istakao je vlasnik Pink Media Group.

Stvaranje humanog zamajca koji nikada ne sme da stane

Da inicijativa već daje prve velike rezultate, potvrđuje i dogovor sa uglednim privrednicima. Mitrović je naveo primer uspešne saradnje koja će se od sada odvijati pred televizijskim kamerama kako bi poslužila kao primer čitavom društvu.

"Evo Kole mi je sada rekao da Auto Škoda, ili kako se zove Auto Čačak, rekao da nisu mali brojevi onoga što on potroši u humanitarnim akcijama, tako da Koletu hvala u ime svih nas kojima je do toga stalo, a mislim i u ime svih građana Srbije, ali verovatno ima još. Dogovorili smo se sada sa Koletom, Kole bi to isto vrlo rado da radi javno, ja mu kažem: 'Kole, samo javiš i dođemo i snimimo', pa ćemo onda da vidimo još nekog i još nekog", otkrio je Mitrović plan za širenje ovog humanitarnog pokreta.

Cilj ove inicijative je pokretanje pozitivne inercije koja će trajno promeniti svest najuspešnijih slojeva društva i doneti osmehe na lica dece širom zemlje.

"Mislim da može da se formira jedan spiralni oblik jednog zamajca, jedne inercije koja zapravo nikad neće stati, da se stalno utrkujemo ko će više da pomogne. Jer ima mnogo onih koji imaju i ostvaruju mnogo velike profite, ne postoji ni jedan jedini razlog zašto svi oni ne bi pomagali i dali svoj doprinos, naravno ako imaju to u sebi, ja to zovem humani gen. Kod mene je to postalo izraženo, to je postao deo mog bića, ja bez toga više ne bih mogao da živim, ali verujem da kod mnogih to postoji, samo ih treba malo razmrdati", uveren je Mitrović.

Za sam kraj, vizionar i humanista je naglasio kako bi zvanična rang-lista doprinela zdravoj takmičarskoj atmosferi u kojoj su svi pobednici, a pre svega najmlađi.

"I onda bi nam ta lista koju bi, recimo, Privredna komora objavljivala na svaka tri meseca bila neka referentna tačka pa da se trudimo, pa da sa pozicije sedam skočimo na poziciju pet. Mislim, lepo je kad ste u utakmici što nekome poboljšava život i pre svega decu uveseljava i čini srećnom", zaključio je Željko Mitrović.

Nesebična podrška koju vlasnik Pink Media Group pruža najugroženijima postala je neodvojivi deo njegovog bića, a istorijska utakmica solidarnosti nastavlja se u čitavom regionu.

Autor: D.S.