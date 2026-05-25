STRAH JE PRETVORIO U NADU ZA BOLJE SUTRA! Željko Mitrović posetio porodicu Milutinović iz Čačka: Uručio im novčanu pomoć, poklone, ali i kartu za novi život devojčice Nikoline (VIDEO)

Direktor i valsnik Pink Media Group, Željko Mitrović nastavlja svoj humanitarni pohod. Posetio je porodicu Milutinović iz Čačka, čija je sudbina teška zbog bolesti ćerke, a zahvaljujući njegovom velikom srcu, devojčica Nikolina dobiće šansu za lečenje.

Nikolina koja boluje od nekoliko bolesti, odlazi u Tursku i to zahvaljujući humanosti Željka Mitrovića, koji je sav teret lečenja preuzeo na sebe. Direktor i vlasnik Pink Media Group, posetio je Nikolinu i njenu porodicu o kojoj brine samohrana majka Danijela, odneo poklone i pola miliona dinara.

Detinjstvo šetogodisnje Nikoline zarobljeno je u bolničkoj postelji, ipak u njenom pogledu krije se ogromna snaga za život, kakva se retko viđa.

Ova hrabra devojčica iz Čačka vodi lavovsku bitku sa čak 5 teških bolesti. Za njenu samohranu majku Danijelu, brata i dve sestre svaki sekund donosi veliki strah.

Kada su ovoj porodici pred zidom surove realnosti - sve nade počele da se gase, pojavio se Željko Mitrović i promenio tokove zle sudbine.

Pola miliona dinara i pokloni za mališane, nisu jedino što je vlasnik Pink Media Group pružio Milutinovićma. Željko Mitrović u potpunosti će finansirati i Nikolinino lečenje u Turskoj.

Odlazak u ovu zemlju, karta je za njen novi život.

Mala Nikolina nije krila sreću kada je videla poklone, a majka Danijela ispričala je da je bila na terapiji matičnim ćelijama ali da porodica više nije imala sredstava za lečenje.

- Majka čudo i čarobnjak, tako se zovu majke koje ovako brinu- rekao je Željko i uručio novčanu pomoć Danijeli u iznosu od pola miliona dinara kako bi njena borba bila malo lakša.

Kako je rekla, mnogi su obećavali pomoć ali to do sada nisu uradili.

Mi sada imamo veliku akciju. Rekli smo da ćemo pomoći 250 porodica ali to ćemo premašiti. Ovo je centar Čačka i neverovatno je da i u najurbanijim sredinama samohrana majka vodi ovakvu bitku - rekao je Mitrović.

Danijela pored bitke koju vodi da njena ćerka ozdravi je i podstanar, pa joj je Mitrović rekao da će naći način da reši i ovaj njen problem.

Nekada nije popularno raditi ove humanitarne akcije javno ali ja pokušavam da napravim jednu veliku utakmicu. Ako imamo utakmice u košarci, fudbalu, odbojci, rukometu, u svim sportiovimaimamo utakmice u biznisu gde se takmiče privrednici između sebe, imamo utakmice u politici, takmiče se partije, verovatno sam ja prvi koji je došao na ideju da napravi oficijelnu utakmicu u solidarnosti i humanosti, a razgovarao sam sa Privrednom komorom da se tromesečno izbacuje lista i već sam ubedio njih trojicu da se priključe akciji - rekao je Mitrović.

Danijela živi od dečijeg dodatka i tuđe nege i pomoći jer na socijalnu pomoć nema prava.

- Meni je jedino što mi treba da se Nikolina izleči i da imamo svoj krov nad glavom - rekla je ova hrabra majka, a Mitrović joj je obećao da ovo nije pomoć jednom pa nikad više i da uvek može da pozove za sve što joj je potrebno.

- Nikolina je od prve doze lečenja matičnim ćelijama progovorila, od druge doze je počela da pamti, da smo imali novca da nastavimo lečenje... - Danijela nije dugo čekala na odgovor, Željko joj je dao nadu time što je rešio da nastavi da finansira lečenje devojčice, ali i obećao da će se posavetovati sa dr Nadom Basarom koja radi sa matičnim ćelijama kako bi pomogli u lečenju.

Transplatacija košta 19 000 evra, a te troškove kao i druge koji budu potrebni preuzeo je na sebe što je izazvalo buru emocija i suza kod majke.

I za kraj, Mitrović je od Nikoline dobio zagrljaj i jedno veliko hvala.

Sav teret jedne zabrinute majke, nestao je u trenutku, zahvaljujući Željku Mitroviću, a pred Nikolinom sada je najvažniju korak. Na putu ka ozdravljenju nije sama, jer joj vetar u leđa daje čovek velikog srca.

Autor: Jovana Nerić