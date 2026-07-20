PINK JE NEPRKOSNOVENI LIDER: Milionski auditorijum uz naš program, ostvareni istorijski rezultati gledanosti tokom vikenda!

Televizija Pink je tokom petka bila najgledanija televizija u Srbiji, dok je u subotu i nedelju bila najgledanija komercijalna televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera, ali i Javnog servisa Srbije bila gledanija u totalu... među ženskom publikom.... među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina.... među gledaocima sa teritorije Beograda... među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina... i među urbanom populacijom, dok je od svih komercijalnih emitera bila gledanija među gledaocima starosti od 18 do 49 godina.

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Emisija Elita 9: Pitanja starih zadrugara je sa 17 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 18 odsto ženskog auditorijuma ušla u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama

Emisija Elita 9: Finalna izbacivanja je sa 27 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 32 odsto ženskog auditorijuma ušla u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama

Elita 9: Video poruke porodica elitarima – 17 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Finalna izbacivanja - 26 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 33 odsto ženskog auditorijuma

Elita 9: Finalna izbacivanja - 13 odsto ženskog auditorijuma

Milionski auditorijum pratio je Pinkov zabavni program:

Premijera: Vikend specijal je bila najgledanija zabavna emisija u svom terminu

Televizija Pink bila je apsolutni lider i u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je tokom vikenda bio najgledanija informativna emisija svih komercijalnih emitera

Slede ga Jutarnji dnevnik... Nacionalni dnevnik u 10.... Nacionalni dnevnik u 13..... Popodnevni dnevnik

Novo vikend jutro je bilo apsolutno najgledaniji jutarnji program u Srbiji

Milionski auditorijum pratio je predsednika Srbije Aleksandra Vučića u poseti Vladimirovcu

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Odbačena

Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!

Autor: D.S.