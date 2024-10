OPŠTI HAOS NA AERODROMU! Izbila tuča zbog žene koja je nosila Trampov crveni MAGA kačket na glavi! (FOTO)

Dve Amerikanke su izbačene iz aviona na londonskom aerodromu Hitrou u Velikoj Britaniji posle tuče koja je izbila zbog čuvenog crvenog kačketa MAGA ("Učinimo Ameriku ponovo velikom") koju je jedna od njih nosila.

Tenzije su se rasplamsale na terminalu 5 aerodroma Hitrou nakon što je jedna putnica stavila na glavu kačket MAGA ("Make America Great Again") što je slogan bivšeg američkog predsednika i aktuelnog kandidata na izborima Donalda Trampa.

Crveni kačket je doveo do erupcije sukoba dok su obe žene čekale da se ukrcaju na avion.

Incident je eskalirao u ponedeljak i kretao se od verbalnog prepucavanja do fizičkog obračuna između dve žene, od kojih je jedna bila starosti oko 40, a druga oko 60 godina.

Two women were reportedly removed from a plane at Heathrow Airport when a fight broke out over a Make America Great Again (MAGA) cap.https://t.co/JyApJ439Q5