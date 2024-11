Šta su elektori i kako biraju predsednika Amerike: Ovako izgleda NAJKOMPLIKOVANIJI izborni sistem na svetu

Predsednik Amerike ne mora nužno da bude kandidat kom su građani dali većinu glasova. Izborni sistem u Americi značajno se razlikuje od onog koji je zastupljen u evropskim državama, a najveću razliku predstavlja postojanje elektorskog koledža. Evo šta to u praksi znači.

Najveći uticaj na izbor predsednika Amerike zapravo ima elektorski koledž. Ove godine, kandidat republikanaca je Donald Tramp, a kandidatkinja demokrata je aktuelna potpredsednica Amerike Kamala Haris.

Šta je elektorski koledž

U pitanju je grupa izbornika ili elektora, koja na svake četiri godine odlučuje o novom predsedniku i potpredsedniku Sjedinjenih Američkih Država.

Elektora ima 538, a svaka država ima određeni broj elektora, koji se formira na osnovu broja stanovnika.

If the Electoral College ends with a tie -- D.C. would not be part of the House vote that decides the President. pic.twitter.com/5wpM424Xym