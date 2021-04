Demo Beriša, predsednik Matice Albanaca Srbije i Miloš Garić, urednik portala Kosovo onilne, žestoko su osudili napade na igumana Savu Janjića, ali i napade na mladiće u Mitrovici, kao i obijanje zgrade ambulante u Vučitrnu.

Garić za "Novo jutro" ističe da su izbori u Americi, Srbiju i Prištinu vratili u stare političke vode sa tenzijama i trzavicama, koje potencira Priština, dok je za Beograd njihova politika nezamisliva i neprihvatljiva.

- Dok je o ekonomiji bilo razgovora, delovalo je da nešto dobro može da se dogodi. Međutim, izborima u Americi, vratili smo se u političke vode i tenzije Beograda i Prištine. Albanski političari u Prištini misle da se može starom politikom i dizanjem tenzija srediti nešto što je već uveliko rešeno. To je potpuno jedna iluzorna priča, a sa strane Beograda, to je nezamisliva priča - govorio je Garić.

Garić je prokomentariso informaciju koja se poslednjih dana pojavila u pojedinim medijima, a to je da će navodno Grčka priznati nezavisnost Kosova i rekao da je to pritisak od pojedinih stručnjaka iz Amerike.

- Stručnjaci iz Amerike pokušavaju da naprave pritisak na Grčku, zbog prisnosti sa Srbijom. Ona godinama trpi pritisak, i znamo da je podložna pritiscima sa zapada zbog ekonomske statistike - dodao je Garić.

Povodom incidenta u Mitrovici, gde su napadnuti mladići, i obijanja zgrade ambulante u selu kod Vučitrna, Garić ističe kako Albanci pokazali agresivnost koja ne jenjava još od 1999. godine.

- U Mitrovici su napadnuti mladići, obijena je zgrada ambulante, vi ne možete da zamislite kakav je to pritisak na Srbe koji tu žive, Albanci su pokazali agresivnost. Ogroman je pritisak, i na igumana Janjića, optužuju ga za ratne zločine, a to je novi dodatni vid pritiska na crkvu i na Dečanje. Samo zahvaljujući vojnicima KFORA se bezbednost održava, i manastir radi u koliko - toliko normalnim uslovima, koji to nisu - zaključio je Garić.

Beriša ističe da su napadi na igumana Janjića neosnovani, upravo iz razloga što je on osoba koja Srbima daje stabilitet, te treba i da se podrži.

- Iguman Sava Janjić je bio napadan od strane političkih partija Srbije, da sarađuje sa Hašimom Tačijem. Dečani se jedino obezbeđuju od strane KFORA, a pokušano je da on, kao osoba koja daje stabilitet kada su Srbi u pitanju, ima veze sa naoružavanjem. On je čovek koga svi treba da podrže, a ne da ga napadaju - govorio je Beriša.

Ističe da je je Kurtijev cilj da bude vođa svih Albanaca, te da se ne libi da menja svoju retoriku, iako ide ka ugrožavanju zdravlja stanovnika.