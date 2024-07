Beograđanin spasio vranu u šumi, bila je poluživa, brinuo se o njoj i voleo je: Pogledajte kako mu se odužila! (VIDEO)

U srcu Banjičke šume u Beogradu nedavno se odvila nesvakidašnja priča između čoveka i ptice i po svemu sudeći preti da postane pravi prijateljski "fenomen".

Beograđanin Marko je na svom Iks profilu podelio priču o svom prijatelju koji je pre mesec dana spasao poluživu vranu. Kako je momak učinio sve da pticu oporavi, kada je do oporavka došlo, odlučio je da je vrati u prirodno okruženje, međutim, ona nije želela da se odvoji od svog spasioca!

"Pričao sam o mom drugu koji je spasao poluživu pticu. Pokušavaju već mesec dana da je vrate u prirodno okruženje, Banjička šuma. Ptica se ne odvaja od druga. Stoji na ramenu, sedi na kučetu i tako se šetaju. Mislim da će ovo postati domaća životinjica.

Svakako, ima lep tretman jer on izgleda tako ume sa životinjama. Našao je i nekog malinoa na ulici, sada je pas poslušan kao da je vojni ili policijski. Pri tome, razdragam i živahan. Nestvarno", napisao je Marko, te priložio i fotografiju vrane.

Kako se na fotografiji vidi, ptica se izgleda toliko odomaćila i vezala za svog vlasnika da ga čak prati i u supermarketu.

"To je njena zahvalnost velikom čoveku"

Malo je reći da su ljudi bili oduševljeni pričom i prizorom.

"Sjajno", "Vrane su inteligente ptice kao papagaji, ako se odgaja i ručno hrani, budu jako pitomi", "Ne može ona više u prirodno okruženje nastradaće, ona se srodila sa njima i to je OK", "Ovom tvitu želim milijardu lajkova", "Ne možeš životinje prevariti. Kad joj lepo i zna ko je plemenit i dobar čovek", "Prelepa priča", "To je njena zahvalnost velikom čoveku", "Ja sam tako spasila ispalog goluba iz gnezda, živela je nakon toga 10 godina, svakodnevno je ulazila u kuću kroz prozor da traži hranu i stajala na kadi da se kupa. Mene je pratila do škole i nazad. Predivna stvorenja", bili su samo neki od mnogobrojnih komentara ispod objave.

Autor: Dalibor Stankov