KRVAVI ODGOVOR NETANJAHUU I ŽESTOKA OSVETA ZA BEJRUT: Hezbolah raketirao jedan od najvećih gradova u Izraelu- Haos na ulicama! (VIDEO)

Libanski pokret Hezbolah saopštio je da jedanas lansirao rakete na Haifu, glavni lučki grad na severu Izraela, nekoliko sati posle tri izraelska napada na južna predgrađa Bejruta.

Helzbolah, proiranski pokret, angažovan od 23. septembra u otvorenom ratu sa Izraelom, naveo je da su njegovi borci ispalili "salvu raketa" na grad Haifu, "kao odgovor" na napade na predgrađe Bejruta.

The situation on the streets of the Israeli city of Haifa after a combined attack by Hezbollah missiles and drones pic.twitter.com/NNnvLWfuSm