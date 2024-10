Izmene u režimu rada linija 65 i 313: Počinu sutra, evo do kada će trajati

Tokom radova na redovnom održavanju Volgine ulice, na delu od zone raskrsnice sa Ulicom Ljubice Luković do autobuske okretnice „Zvezdara 2“, u periodu 22. do 25. oktobra doći će do promena u radu linije 65, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Za vreme izvođenja radova doći će do zatvaranja predmetne deonice za saobraćaj, zbog čega će vozila sa linije 65 u oba smera saobraćati ulicama Severni bulevar, Volgina do okretnice „Zvezdara (stara okretnica)“ koja se nalazi u visini sportskog centra „Inge“.

Radovi na redovnom održavanju u Ulici Željka Milivojevića, na delu od zone raskrsnice sa ulicom 20. oktobra do zone raskrsnice sa Bilećkom ulicom, u periodu 22. do 27. oktobra doći će do promena u radu linije javnog prevoza 313.

Tokom radova doći će do zatvaranje predmetne deonice za saobraćaj, zbog čega će se vozila sa ove linije u oba smera kretati ulicama Ljubiše Miodragovića (Nine Kirsanove u smeru ka Mirijevu), Smederevski put, Kralja Petra I, Vojvode Stepe Stepanovića i dalje redovnom trasom.

Autor: Dalibor Stankov