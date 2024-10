Talasi visine 20 metara, uraganski vetrovi od 150 kilometara na sat: Pogledajte fascinatne snimke orkanske oluje u Evropi (VIDEO)

U prethodna dva dana snažan ciklon doneo je orkansku oluju severozapadnim predelima Evrope.

Na najačem udaru našli su se Irska, Severna Irska, Vels i Škotska, a ove predele pogodila je oluja nalik uraganskoj, s obzirom na to da su vetrovi bili preko 100, pa i do 130 kilometara na sat, a najjači udari od 150 kilometara na sat zabeleženi su na zapadu Škotske.

Belmullet, Mayo getting absolutely hammered by severe winds and heavy rainfall today as Storm Ashley hit.



It's like someone is outside with a power washer crazy.



Video by @TheGlutton#stormAshley #ireland #weather #mayo #wind pic.twitter.com/mm1sa4htyY