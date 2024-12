Šapić: Danas usvajamo budžet za 2025. godinu! Evo šta će sve biti besplatno u Beogradu

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić obratio se danas na konferenciji za medije.

- Danas usvajamo budžet, gledao sam ih predvođeni Miketićem, on im je simbol svega što predstavljaju, svaka im čast. Bacaju farbu, pokušavaju da ulete u hodnike. Kaže im novinarka N1, ovde su momci u crnim jaknama, mora da su privatno obezbeđenje. Ne postoji privatno obezbeđenje, postoji obezbeđenje koje u skladu sa zakonom obezbeđuje naše institucije, događaje. To što imaju crne jakne, i na leđima im piše obezbeđenje, čim dođe neko umesto mene, neka umesto crnih jakni neka naruče jakne duginih boja i neka im piše deca cveća. Ne znam, kako drugačije da bude označen pripadnih obezbeđenja. Ponovila je sedam puta u roku od minut ipo ovde su momci u crnim jaknama. Došla je i policija, da od 20, 30, kako oni kažu, građana bacaju farbu predvođeni Miketićem... Osim dubokog žaljenja, bez obzira na političke različitosti, kako su došli oni što ne podržavaju što ja radim, kako su došli do toga da im je predstavnik Miketić, ne znam...

- Rekao sam da ćemo u toku godine prebacivati sredstva sa jednog projekta na drugi, da ne bi ostala zarobljena, a ne našom krivicom. Ni od jedne stvari o kojoj se govorilo otkad sam došao na čelo Beograda, nije se odustalo. Nastavljamo sa svim stvarima koje smo radili u protekle dve i po godine. Devet meseci smo bili u privremenom organu, nismo odustali ni od jedne mere, a mogli smo sve da ukinemo. I đačku pomoć, besplatne vrtiće, bazen, sve mere... Nismo znali ko će voditi grad, nas petorica smo vodili grad, a ja preuzeo svu odgovornost, gde su oni sada...

Projekti i davanja

- Od 1. januara krećemo sa besplatnim prevozom. Mislim da će gradska uprava po tome ostati prepoznatljiva. Besplatni vrtići, nastavlja se i naredne godine. 90 miliona evra nas koštaju besplatni vrtići. 3.000 dece imamo više upisano. Malo je gradova na svetu u kojima se ne plaćaju vrtići. Đačku pomoć dobili školarci, nastavićemo sa time. Besplatan ulazak na bazene se nastavlja. Novogodišnji poklon vaučer će biti i sledeće godine. Evo treća godina, a rekli su da je predizborna igrica. Iskorišćenost vaučera prošle godine više od 95 odsto. Obezbeđena sredstva za personalne asistente. Nastavićemo da rekonstruišemo, gradimo, obnavljaom infrastrukturu. Unapređujemo saobraćaj koliko god je to moguće. Proširujemo ulice, bulevare, menjamo kontekste nekih ulica. Karađorđeva je sada ozbiljna magistrala. Bulevar patrijarha Pavla čekamo, niko od toga nije odustao... Nastavljamo da proštirujemo parking mesta, 15 puta je više napravljeno nego prethodnih godina. 440 novih parking mesta u Novom Beogradu. Krećemo akciju parking servisa gde ćemo da uklanjamo neregistrovana vozila sa parking mesta. Gradićemo i nova i dve garaže. Puštanje i Vasine ulice, da bude otvorena za vozila.

Odbornici Skupštine Grada Beograda danas će razmatrati niz predloga koji se odnose na funkcionisanje grada, među kojima je i predlog odluke o gradskom budžetu za 2025. godinu, u ukupnom iznosu od 171,6 milijardi dinara i planiranim fiskalnim suficitom od 1,7 milijardi dinara.

Autor: Marija Radić