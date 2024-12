POLEDICA POTPUNO PARALISALA BEOGRAD! Ulice zaleđene, nastao kolaps: Neke linije obustavljene ili skraćene, vozila se sudaraju (FOTO+ VIDEO)

Jutro u Beogradu donelo je potpuni kolaps u saobraćaju zbog poledice koja je prekrila ulice. Automobili klize po zaleđenim kolovozima, autobusi su zaglavljeni, a pojedine linije potpuno su obustavljene ili skraćene.

Na brojnim lokacijama dogodile su se saobraćajne nezgode, dok građani apeluju na nadležne da što pre intervenišu i pospu so kako bi se stanje stabilizovalo.

- Kolaps u Beogradu, većina ulica potpuno poledila, automobili klizaju, ulice potpuno zaleđene. Autobusi ne mogu ni napred ni nazad. Apeluje se na nadležne da reaguju, i da se prospe so. Kako nam javljaju čitaoci, više saobraćajnih nezgoda od jutros za vrlo kratko vreme - stoji u opisu jedne objave.

Na Mirijevskom bulevaru zbog klizavog saobraćaja došlo je so sudara dva automobila i autobusa.

Mirijevski bulevar, sudar dva automobila i autobusa

Saobraćaj je usporen i na Smederevskom putu, gde kako "Blicu" javljaju čitaoci, zbog poledice vozila mile.

Udesi zbog poledice, ima i povređenih

Kako prenosi RTS zbog poledice na putu, od ponoći se u Beogradu već dogodilo 17 sudara. Srećom, bez težih posledica.

Od sedam sati jutros zbog padova i povreda ruku i nogu, čak šest Beograđana prebačeno je vozilima Hitne pomoći do Urgentnog centra.

Koji autobusi ne idu ili su skraćene linije

Kako prenosi Javni servis zbog poledice na kolovozu, u Beogradu i dalje neki prevozi ne saobraćaju, a nekima su linije skraćene:

Ne saobraćaju autobusi na liniji 400, koji voze avalskim putemtrasa trolejbusa na linijama 40 i 41 je skraćena do Banjice,autobusi na linijama 35 i 63 voze skraćeno do Rospi Ćuprije,Problema ima i na Petlovom brdu, pa autobusi 56 i 59 voze samo do Vidikovca.

Poledice ima i ulicama Blagoja Parovića i Ace Joksimovića, autobusi na linijama 23, 37, 50, 52, 53 i 89 saobraćaju do Vidikovca i Ibarske magistrale.

Autor: Dubravka Bošković