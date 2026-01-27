Ovo nema ni u Siriji: Izborna komisija VST smatra da je nepogrešiva i ne priznaje odluku Ustavnog suda!

Petoro članova Izborne komisije Visokog saveta tužilaštva navodima iz današnjeg saopštenja za javnost potvrdili su da ne priznaju obavezujuću, konačnu i izvršnu odluku Ustavnog suda, koji im je naložio da ponove tužilačke izbore na četiri biračka mesta.

Oni su praktično priznali da ne priznaju odluku Ustavnog suda, jer smatraju da su izbori okončani bez prava na prigovor, prava na žalbu Ustavnom sudu, iako su sva ova prava propisana Zakonom o Visokom savetu tužilaštva u čije ime oni postupaju.

Tvrdnjama da su nepogrešivi i stavom da se njihovo postupanje ne može osporavati u skladu sa zakonom oni su sebi dali za pravo da se ponašaju kao kakvi despoti.

Ovakvo postupanje Nebojše Popovića, predsednika Izborne komisije i njegove zamenice Tamare Mirović, kao i članova Ksenije Dajanović i Zorice Stojšić, kao i Smiljke Stojanović, zamenika člana Izborne komisije ulazi u zonu inkriminišućeg ponašanja, navodi naš sagovornik.

Naime članom 340 Krivičnog zakonika propisano je krivično delo "Neizvršenje sudske odluke”, koji kaže da će se zatvorom od tri meseca do tri godine i novčanom kaznom kazniti “službeno ili odgovorno lice koje odbije da izvrši pravnosnažnu sudsku odluku ili je ne izvrši u zakonskom ili odlukom određenom roku”.

Autor: A.A.