Imate đaka u kući? Beograd ponovo daje 20.000 dinara, ali to nije jedina novost iz Skupštine grada

Odbornici Skupštine grada Beograda usvojili su danas Odluku o đačkoj pomoći kojom se nastavlja podrška porodicama sa decom školskog uzrasta.
Ovo je treća godina zaredom da prestonica izdvaja značajna sredstva za roditelje beogradskih osnovaca i srednjoškolaca.
Ko ima pravo na 20.000 dinara?
Pravo na novčanu pomoć ostvaruju porodice dece koja redovno pohađaju osnovne i srednje škole na teritoriji Beograda, bez obzira na to da li je reč o javnim ili privatnim ustanovama.
Iznos: 20.000 dinara po učeniku.
Kada: Pomoć se dodeljuje za školsku 2026/2027. godinu.
Isplata: Sredstva se uplaćuju jednom godišnje na račun roditelja ili zakonskog zastupnika.
Gradska sekretarka Aleksandra Čamagić istakla je da je sistem ostao isti kao i prethodnih godina, podsećajući da je ova praksa počela kupovinom besplatnih udžbenika, nakon čega se prešlo na direktnu novčanu isplatu roditeljima.
Baloni iznad Beograda: Nova turistička atrakcija pred EXPO 2027
Beograd dobija novi vizuelni identitet – odbornici su usvojili i Odluku o postavljanju vezanih balona. Ova atrakcija, koja već postoji u mnogim svetskim metropolama, biće deo priprema za predstojeći EXPO 2027.
Cilj ove odluke je da se uspostavi jasan pravni okvir koji garantuje:
Bezbednost i kontrolisano funkcionisanje balona.
Unapređenje turističke ponude i promociju grada.
Modernizaciju imidža prestonice.
Nova pravila za ugostiteljske bašte
Promene očekuju i ugostitelje, jer su usvojene izmene o postavljanju bašta na teritoriji grada. Fokus je na boljem uređenju prostora, naročito u:
Zonama parkiranja i zonama usporenog saobraćaja.
Preciznijem definisanju udaljenosti od zgrada.
Jasnijim pravilima o saglasnosti vlasnika i korisnika objekata pored kojih se bašte postavljaju.
Ove izmene bi trebalo da otklone dosadašnje nedoumice u propisima i doprinesu lepšem i funkcionalnijem izgledu beogradskih ulica.
Autor: D.S.