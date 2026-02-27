Imate đaka u kući? Beograd ponovo daje 20.000 dinara, ali to nije jedina novost iz Skupštine grada

Odbornici Skupštine grada Beograda usvojili su danas Odluku o đačkoj pomoći kojom se nastavlja podrška porodicama sa decom školskog uzrasta.

Ovo je treća godina zaredom da prestonica izdvaja značajna sredstva za roditelje beogradskih osnovaca i srednjoškolaca.

Ko ima pravo na 20.000 dinara?

Pravo na novčanu pomoć ostvaruju porodice dece koja redovno pohađaju osnovne i srednje škole na teritoriji Beograda, bez obzira na to da li je reč o javnim ili privatnim ustanovama.

Iznos: 20.000 dinara po učeniku.

Kada: Pomoć se dodeljuje za školsku 2026/2027. godinu.

Isplata: Sredstva se uplaćuju jednom godišnje na račun roditelja ili zakonskog zastupnika.

Gradska sekretarka Aleksandra Čamagić istakla je da je sistem ostao isti kao i prethodnih godina, podsećajući da je ova praksa počela kupovinom besplatnih udžbenika, nakon čega se prešlo na direktnu novčanu isplatu roditeljima.

Baloni iznad Beograda: Nova turistička atrakcija pred EXPO 2027

Beograd dobija novi vizuelni identitet – odbornici su usvojili i Odluku o postavljanju vezanih balona. Ova atrakcija, koja već postoji u mnogim svetskim metropolama, biće deo priprema za predstojeći EXPO 2027.

Cilj ove odluke je da se uspostavi jasan pravni okvir koji garantuje:

Bezbednost i kontrolisano funkcionisanje balona.

Unapređenje turističke ponude i promociju grada.

Modernizaciju imidža prestonice.

Nova pravila za ugostiteljske bašte

Promene očekuju i ugostitelje, jer su usvojene izmene o postavljanju bašta na teritoriji grada. Fokus je na boljem uređenju prostora, naročito u:

Zonama parkiranja i zonama usporenog saobraćaja.

Preciznijem definisanju udaljenosti od zgrada.

Jasnijim pravilima o saglasnosti vlasnika i korisnika objekata pored kojih se bašte postavljaju.

Ove izmene bi trebalo da otklone dosadašnje nedoumice u propisima i doprinesu lepšem i funkcionalnijem izgledu beogradskih ulica.

