KAMIONDŽIJE, PAŽNJA! Putevi Srbije izdali hitno saopštenje: Od sutra na Obilaznici prolaz samo uz JEDAN USLOV – proverite svoje TAG-ove!

„Putevi Srbije“ izdali su hitno obaveštenje za sve prevoznike i vozače teških kamiona. Od srede, 1. aprila 2026. godine, na delu Obilaznice oko Beograda menja se način plaćanja putarine koji će direktno uticati na funkcionisanje saobraćaja.

Naime, za vozila IV kategorije (teška teretna vozila) uvodi se isključivo bezbarijerni sistem naplate. To znači da će se putarina na ovom potezu naplaćivati isključivo upotrebom TAG uređaja.

Apeluje se na sve prevoznike da na vreme obezbede i dopune svoje TAG uređaje kako bi izbegli nepotrebne zastoje i kazne, jer od sutra gotovinsko plaćanje na ovom delu puta za četvrtu kategoriju odlazi u zaborav – navode iz resornog preduzeća.

Autor: D.S.