OVO MORATE DA ZNATE! Ogroman broj autobusa MENJA TRASU zbog maratona: Izmene i na tramvajskim i trolejbuskim linijama

Za vreme održavanja 39. Beogradskog maratona u nedelju, 19. aprila doći će do promene trasa linija javnog prevoza, najavljeno je danas iz Sekretarijata za javni prevoz.



Tramvajske linije

Kada je reč o tramvajskim linijama, linija 2L u nedelju će od prvih jutarnjih polazaka do 7 časova raditi u redovnom režimu i dalje u skladu sa izmenom režima u vezi sa radovima u Karađorđevoj ulici. Od 7 do 13.30 časova tramvaji se upućuju u garažu, a od 13.30 časova do kraja rada linija radi u redovnom režimu.



Tramvajske linije 5, 6, 7L, 7L2 i 14 od od subote 18. aprila od 00.30 časova do ponedeljka, 20. aprila do 3.30 časova neće saobraćati.

Linija 10 će u nedelju, 19. aprila, od prvih jutarnjih polazaka do 7 časova raditi u redovnom režimu, od 7 do 9.30 časova tramvaji čekaju na trasi, od 9.30 do 13 časova tramvaji će raditi na relaciji Banjica – Autokomanda, a od 13 časova do kraja rada linija radi u redovnom režimu.

Linija 9L će u nedelju od prvih jutarnjih polazaka do 7 časova raditi u redovnom režimu i dalje u skladu sa izmenom režima u vezi sa radovima na Starom savskom mostu i u Ulici antifašističke borbe, od 7 do 9.30 časova tramvaji će raditi na relaciji Banjica – Autokomanda, od 9.30 časova do kraja rada linija radi u redovnom režimu, a dalje u skladu sa izmenom režima u vezi sa radovima na Starom savskom mostu i u Ulici antifašističke borbe.

Linija 12L će u nedelju od prvih jutarnjih polazaka do 7 časova raditi u redovnom režimu i dalje u skladu sa izmenom režima u vezi sa radovima u Ruzveltovoj ulici, od 7 do 10 časova tramvaji će raditi na relaciji: Banovo brdo – Gospodarska mehana, od 10 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu i dalje u skladu sa izmenom režima u vezi sa radovima u Ruzveltovoj ulici.

Trolejbuske linije

Kada je reč o trolejbuskim linijama, zbog starta i ciljua na Trgu republike, trolejbusi sa svih linija će vezu sa garažom ostvarivati preko tehničke veze (od Trga Slavija ulicama Nemanjinom, Kneza Miloša, Takovskom, Cvijićevom, Poenkareovom, Venizelosovom, Žorža Klemensoa, Gundulićev venac).

Linije 28 i 40 od petka 17. aprila od 21.30 časova do nedelje, 19. aprila do kraja dana, neće saobraćati.

Linije 19, 21 i 22 u nedelju, 19. aprila, od prvih jutarnjih polazaka do 7 časova rade u redovnom režimu, od 7 do 9.30 časova trolejbusi će čekati na trasi u Mekenzijevoj ulici, a od 9.30 do kraja rada (nakon puštanja Trga Slavija u saobraćaj), linije rade u redovnom režimu.

Linija 29 od petka, 17. aprila, od 21.30 časova do nedelje, 19. aprila do 7 časova radiće na potezu Medaković 3 – Trg Slavija, od 7 do 9.30 časova trolejbusi će čekati na trasi u Mekenzijevoj ulici, od 9.30 do kraja dana (nakon puštanja Trga Slavija u saobraćaj), linija radi na potezu Medaković 3 – Trg Slavija. Od 20 časova do kraja dana, linija radi u redovnom režimu.

Autobuske linije

Autobuska linija EKO 1 u nedelju, 19. aprila, od prvih jutarnjih polazaka do 15 časova neće raditi, a od 15 časova do kraja rada linija će raditi u redovnom režimu.

Linija EKO2 u nedelju, 19. aprila, od prvih jutarnjih polazaka do 15 časova neće raditi, od 15 časova do kraja dana linija radi u redovnom režimu.

Linija 2A u nedelju, 19. aprila, od prvih jutarnjih polazaka do 7 časova radi u redovnom režimu, a od 7 do 14 časova, vozila se upućuju u garažu, od 14 časova do kraja rada linija radi u redovnom režimu.

Linija 6A u nedelju, 19. aprila, od prvih jutarnjih polazaka do 7 časova radi na relaciji Ustanička – Vukov spomenik, od 7 do 9.30 časova, vozila čekaju na trasi, a od 9.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linije 7A i 9A u nedelju, 19. aprila, od prvih jutarnjih polazaka do 14 časova, neće raditi, od 14 časova do kraja dana, linije rade u redovnom režimu.

Linija 15 u nedelju, 19. aprila, od prvih jutarnjih polazaka do 13.30 časova neće raditi, a od 13.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linija 16 u nedelju od prvih jutarnjih polazaka do 7 časova radi u redovnom režimu, od 7 do 13.30 časova linija će biti kružna i saobraćaće sledećom trasom: Karaburma 2 – Salvadora Aljendea – Marijane Gregoran – Vojvode Micka Krstića – Višnjička – Bulevar despota Stefana – Cvijićeva – Poenkareova – Jovana Avakumovića – Bulevar despota Stefana – Višnjička – Vojvode Micka Krstića – Marijane Gregoran – Salvadora Aljendea – Karaburma 2.

Od 13.30 časova do kraja rada linija radi u redovnom režimu.

Linija 17 u nedelju, 19. aprila, od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova radi u redovnom režimu, od 7.30 do 13 časova, linija na relaciji Konjarnik – Zemun /Gornji grad/ saobraća sledećom trasom: Ustanička – Moto-put M11 – Bulevar Arsenija Čarnojevića – Tošin bunar – Ivićeva – Ugrinovačka – Novogradska (u povratku Filipa Višnjića) – Cara Dušana – Zemun /Gornji grad/.

Od 13 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linija 18 u nedelju, 19. aprila, od prvih jutarnjih polazaka do 7.30 časova radi u redovnom režimum od 7.30 do 13 časova linija radi na potezu Zemun (Bačka) – Medaković 3 sledećom trasom: Bulevar Arsenija Čarnojevića – Tošin bunar – Ivićeva – Teodora Hercla i dalje redovnom trasom ka terminusu „Zemun /Bačka/”.

Od 13 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linija 23 u nedelju, 19. aprila, od prvih jutarnjih polazaka do 7 časova, linija radi u redovnom režimu. Od 7 do 13 časova, linija se deli na dva dela u kružne, i to: 23A: Karaburma 2 – Jovana Avakumovića – Karaburma 2.

Trasa linije: redovnom trasom do Bulevara despota Stefana – Cvijićeva – Peonkareova – Jovana Avakumovića – Bulevar despota Stefana i dalje redovno ka Karaburmi 2.

23B: Vidikovac – Nemanjina – Vidikovac; Trasa linije: redovnom trasom do Mostarske petlje – Savska – Sarajevska – Hajduk Veljkov venac – Nemanjina – Kneza Miloša – Mostarska petlja i dalje redovnom trasom ka Vidikovcu.

Od 13 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linija 24 u nedelju, 19. aprila, od prvih jutarnjih polazaka do 7 časova, saobraćaće redovno do Cara Dušana, Francuska – kroz terminus „Trg republike” – Braće Jugović – Makedonska – Trg republike – Kolarčeva i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati svojom redovnom trasom.

Od 7 do 13 časova linija neće raditi.

Od 13 časova do 15 časova linija će saobraćati ulicama: Tadeuša Košćuška – Cara Dušana – Džordža Vašingtona – Takovska – Bulevar kralja Aleksandra i dalje redovnom trasom.

Od 15 časova do 20 časova linija će saobraćati redovno do Cara Dušana, Francuska – kroz terminus „Trg republike” – Braće Jugović – Makedonska – Trg republike – Kolarčeva i dalje redovnom trasom.

Od 20 časova do kraja dana, linija radi u redovnom režimu.

Linije 25 i 25P u nedelju od prvih jutarnjih polazaka do 7 časova radiće u redovnom režimu, od 7 do 9.30 časova, linija se deli na dva dela u kružne, i to: 25A i 25PA: Karaburma 2 (Mirijevo 4) – Cvijićeva – Karaburma 2 (Mirijevo 4)

Trasa linije: redovnom trasom do Mije Kovačevića, kružni tok kod Bogoslovije – Severni bulevar – Veljka Dugoševića – Svetog Nikole –Ruzveltova i dalje redovno ka Karaburmi 2 (Mirijevu 4);

25B i 25PB: Kumodraž – Krunska – Kumodraž

Trasa linije od 7 do 10.30 časova: redovnom trasom do Maksima Gorkog – kružni tok Ulice Maksima Gorkog – Mileševska – Kursulina i Krunska, gde će vršiti promenu smera, a zatim će nastaviti Ulicom Maksima Gorkog i dalje redovnom trasom ka Kumodražu.

Od 9.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linija 26 u nedelju od prvih jutarnjih polazaka do 7 časova saobraćaće ulicama: Dunavska – Dubrovačka – Cara Dušana – Francuska – kroz terminus „Trg republike” – Braće Jugović – Makedonska – Trg republike – Kolarčeva i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati na trasi: Kolarčeva – Trg republike – Makedonska – Braće Jugovića – Francuska i dalje redovnom trasom.

Od 7 do 9.30 časova linija sa terminusa „Dorćol /Duanvska/” neće saobraćati, dok će vozila koje saobraćaju sa terminusa „Naselje Braće Jerković” saobraćati redovno do Maksima Gorkog – do kružnog toka Ulice Maksima Gorkog – Mileševska – Kursulina i Krunska, gde će vršiti promenu smera, a zatim će nastaviti Ulicom Maksima Gorkog i dalje redovnom trasom ka terminusu „Naselje Braće Jerković”.

Od 9.30 do 15 linija će saobraćati ulicama: Dunavska – Žorža Klemensoa – Venizelosova – Cvijićeva – Takovska – Bulevar kralja Aleksandra i dalje redovnom trasom.

Od 15 do 20 časova, linija će saobraćati ulicama: Dunavska – Dubrovačka – Cara Dušana – Francuska – kroz terminus „Trg republike” – Braće Jugović – Makedonska – Trg republike – Kolarčeva i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati redovnom trasom. Od 20 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linija 27 u nedelju od prvih polazaka do 7 časova, kao i od 15 časova do 20 časova, u smeru ka terminusu „Mirijevo 3” saobraćaće redovno, dok će u suprotnom smeru saobraćati redovno do Trga Nikole Pašića – Dečanska – Braće Jugović – Francuska do terminusa „Trg republike”.

Od 7 časova do 15 časova linija će saobraćati redovno do Mije Kovačevića – kružni tok kod Bogoslovije – Severni bulevar – Veljka Dugoševića – Svetog Nikole – Ruzveltova i dalje redovno ka Mirijevu. Od 20 časova linija radi u redovnom režimu.

Linije 27E i 35 u nedelju od prvih polazaka do 7 časova rade u redovnom režimu, od 7 do 14 časova linije će saobraćati redovno do Bulevara despota Stefana na trasi: Cvijićeva – Poenkareova – Jovana Avakumovića – Bulevar despota Stefana i dalje redovnim trasama ka Lešću i Mirijevu.

Od 14 do 15 časova linija će saobraćati redovno do Bulevara despota Stefana na trasi: Cvijićeva – Takovska – Trg Nikole Pašića – Dečanska – Terazijski tunel – Brankova i dalje redovnim trasama. Od 15 časova do kraja rada, linije rade u redovnom režimu.

Linija 31 u nedelju od prvih jutarnjih polazaka do 10.30 časova saobraća do terminusa „Birčaninova” na trasi: Bulevar oslobođenja – Tiršova – Katićeva – Birčaninova – Bulevar oslobođenja.

Od 10.30 do 15 časova, linija će saobraćati na relaciji Konjarnik – Trg Slavija, od 15 do 20 časova, linija radi na relaciji Konjarnik – Trg republike, a od 20 časova do kraja rada linija radi u redovnom režimu.

Linija 32 u nedelju od prvih jutarnjih polazaka do 7 časova radi u redovnom režimu, od 7 do 9.30 časova linija će saobraćati: redovnom trasom do Mije Kovačevića, kružni tok kod Bogoslovije – Severni bulevar – Veljka Dugoševića – Svetog Nikole – Ruzveltova i dalje redovno ka Višnjici. Od 9.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linije 33 i 48 u nedelju od prvih jutarnjih polazaka do 7 časova rade u redovnom režimu. Od 7 do 10.30 časova, linija će saobraćati do terminusa „Birčaninova”: Bulevar oslobođenja – Tiršova – Katićeva – Birčaninova – Bulevar oslobođenja. Vozila koja posle 7 časova dođu na terminus „Železnička stanica (Pančevački most)”, u saobraćaj se uključuju posle 10.30 časova. Od 10.30 časova do kraja rada, linije rade u redovnom režimu.

Linija 36 u nedelju od jutarnjih polazaka do 7 časova radi u redovnom režimu. Od 7 do 10.30 časova, linija saobraća do terminusa „Birčaninova” i to: Bulevar oslobođenja – Tiršova – Katićeva – Birčaninova – Bulevar oslobođenja, dok će u suprotnom smeru saobraćati redovno. Od 10.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linija 37 od prvih jutarnjih polazaka do 7 časova saobraća redovno do Cara Dušana, Francuska – kroz terminus „Trg republike” – Braće Jugović – Makedonska – Trg republike – Kolarčeva i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati ulicama Kolarčeva – Trg republike – Makedonska – Braće Jugovića – Francuska i dalje redovnom trasom. Od 7 časova do 15 časova, linija će saobraćati redovno do Mostarske petlje, Savska – Drinska – Hajduk Veljkov venac – Nemanjina – Kneza Miloša – Mostarska petlja i dalje redovnom trasom. Od 15 časova do 20 časova, linija će saobraćati redovno do Cara Dušana, Francuska – kroz terminus „Trg republike” – Braće Jugović – Makedonska – Trg republike – Kolarčeva i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati redovnom trasom. Od 20 časova do kraja rada, linije rade u redovnom režimu.

Linije 30, 39, 42, 47, 59, 401 i 402 od prvih jutarnjih polazaka do 7 časova rade u redovnom režimu. Od 7 do 10.30 časova, linije saobraćaju do terminusa „Birčaninova” i to: Bulevar oslobođenja – Tiršova – Katićeva – Birčaninova – Bulevar oslobođenja.

Od 10.30 časova do kraja rada, linije rade u redovnom režimu.

Linija 41A od 7 časova do 15 časova saobraća redovno do Bulevara vojvode Putnika, a potom: Mostarska petlja – Savska – Drinska – Hajduk Veljkov venac – Nemanjina – Kneza Miloša – Mostarska petlja i dalje redovnom trasom. Od 15 časova do 20 časova, linija će saobraćati redovno do okretnice Trg republike, dok će u suprotnom smeru saobraćati na trasi: Trg republike – Braće Jugović – Makedonska.

Od 20 časova do kraja rada, linije rade u redovnom režimu.

Linija 43 od prvih polazaka do 7 časova saobraća redovno do Bulevara despota Stefana, a potom: Braće Jugović – Francuska do terminusa „Trg republike”, dok će u suprotnom smeru saobraćati redovnom trasom. Od 7 do 15 časova saobraćaće do terminusa „Ž. S. Pančevaki most” i to: u smeru ka terminusu „Ž. S. Pančevaki most” na trasi: Bulevar despota Stefana – Jovana Avakumovića – Poenkareova do terminusa, dok će u suprotnom smeru saobraćati od terminusa „Ž. S. Pančevaki most” – Jovana Avakumovića – Bulevar despota Stefana i dalje redovnom trasom. Od 15 časova do 20 časova, linija će saobraćati redovno do Bulevara despota Stefana, zatim trasom: Braće Jugović – Francuska do terminusa „Trg republike”, dok će u suprotnom smeru saobraćati redovnom trasom. Od 20 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linija 44 od prvih jutarnjih polazaka do 7 časova saobraća redovno do ulice Cara Dušana, Francuska – kroz terminus „Trg republike” – Braće Jugović – Makedonska – Trg republike – Kolarčeva i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati ulicama Kolarčeva – Trg republike – Makedonska – Braće Jugovića – Francuska i dalje redovnom trasom. Od 7 do 15 časova, linija će saobraćati redovno od Senjaka do Mostarske petlje, Savska – Drinska – Sarajevska – Hajduk Veljkov venac – Nemanjina – Kneza Miloša – Mostarska petlja i dalje redovnom trasom. Od 15 časova do 20 časova, linija će saobraćati redovno do Ulice cara Dušana, Francuska – kroz terminus „Trg republike” – Braće Jugović – Makedonska – Trg republike – Kolarčeva i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati redovnom trasom. Od 20 časova do kraja rada, linije rade u redovnom režimu.

Linija 45 do 8 časova radi u redovnom režimu, u skladu sa izmenom režima u vezi sa Dobrovoljačkom ulicom. Od 8 do 13 časova, linija će saobraćati redovno do Ulice dr Ivana Ribara, Surčinska – Nedeljka Gvozdenovića – Dr Huga Klajna – Nikole Dobrovića – Tošin bunar – Ivićeva – Ugrinovačka i dalje redovnom trasom. Od 13 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu i dalje u skladu sa izmenom režima u vezi sa radovima Dobrovoljačkoj ulici.

Linija 46 do 7 časova radi u redovnom režimu. Od 8 do 11 časova, linija će saobraćati ulicama Moto-put M11 – Mostarska petlja – Bulevar Vudroa Vilsona – Nikolaja Kravcova – Savska – Mostarska petlja – Moto-put M11 i dalje redovnom trasom. Od 11 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linije 3A, 51, 91, 92, 511, 551, 553, 860, 860b, 860E i 860M do 7 časova rade u redovnom režimu. Od 8 do 11 časova, linije će saobraćati ulicama Bulevar vojvode Mišića – Savska – Savski trg – Nemanjina – Kneza Miloša – Mostarska petlja – Bulevar Vudroa Vilsona i na delu od autobuskog stajališta „TC Galerija” do autobuskog stajališta „Kula Beograd” u krajnjoj desnoj saobraćajnoj traci će da čekaju vreme prolaska takmičara maratona Bulevarom vojvode Mišića, odnosno dok se ne uspostavi saobraćaj u Bulevaru vojvode Mišića. Od 11 časova do kraja rada, linije 51, 511, 601 rade u redovnom režimu, u skladu sa izmenom režima u vezi sa radovima Karađorđevoj ulici, dok linije 3A, 91, 92, ,551, 553, 860, 860B, 860E i 860M rade u redovnom režimu.

Linije 52, 53 i 56 do 7 časova saobraćaju u redovnom režimu. Od 7 časova do 10.30, linije će saobraćati ulicama Drinska – Sarajevska – Hajduk Veljkov venac – Nemanjina – Kneza Miloša i dalje redovnom trasom. Od 10.30 do 13 časova linije saobraćaju redovnom trasom do ulice Drinska – Sarajevska – Hajduk Veljkov venac – Balkanska – Admirala Geprata – Nemanjina – Kneza Miloša i dalje redovnom trasom.

Od 13 časova do kraja rada, linije rade u redovnom režimu.

Linija 55 do 8 časova saobraća u redovnom režimu. Od 8 do 11 časova, linija će saobraćati redovno do Mostarske petlje, Bulevar vojvode Putnika – Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – Teodora Drajzera – Bulevar vojvode Mišića – Paštrovićeva – Požeška – Kirovljeva – Visoka – Paštrovićeva – Radnička i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati redovnom trasom. Od 11 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linija 58 do 7 časova linija saobraća u redovnom režimu, od 7 do 15 časova, linija će saobraćati redovno do Mostarske petlje, Savska – Drinska – Sarajevska – Hajduk Veljkov venac – Nemanjina – Kneza Miloša – Mostarska petlja i dalje redovnom trasom.

Od 15 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linija 60 do 13 časova neće raditi. Od 13 časova do kraja dana, linija radi u redovnom režimu u skladu sa izmenom režima u vezi sa radovima na Zemunskom putu i u Ulici antifašističke borbe.

Linija 65 do 7 časova radi u redovnom režimu. Od 7 do 14 časova, linija se deli na dva dela: 65A /Novo bežanijsko groblje – Sava centar/ i 65B (Zvezdara 2 – Bogoslovija);

Trasa linije 65A: Nikole Dobrovića – Tošin bunar – Bulevar Arsenija Čarnojevića do Sava centra, gde se okreće ispod petlje polukružno kroz razdelno ostrvo. Trasa linije 65B: redovnom trasom linije 65 do Ulice Svetog Nikole, Ruzveltova – Mije Kovačevića – kružni tok kod Bogoslovije, Severni bulevar – Ljubice Luković i dalje redovno do Zvezdare. Od 14 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linija 66 do 7 časova radi u redovnom režimu, od 7 do 10.30 časova, linija će saobraćati redovno do Ruzveltoveulice, potom: Mije Kovačevića – kružni tok kod Bogoslovije – Severni bulevar i dalje redovnom trasom. Od 10.30 časova do kraja rada, linije rade u redovnom režimu.

Linije 67 i 68 do 7 časova rade u redovnom režimu, od 7 časova vozila se upućuju u garažu, gde čekaju do 13.30 časova. Od 13.30 časova do kraja rada, linije rade u redovnom režimu.

Linija 70 do 7 časova radi u redovnom režimu, od 7 do 13 časova, časova linija saobraća redovno do Nikole Dobrovića – Tošin bunar – Bulevar Arsenija Čarnojevića i dalje redovnom trasom. Od 13 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linije 71 i 72 do 7 časova rade u redovnom režimu, od 7 do 13.30 časova, linije će saobraćati redovno do ulice Surčinska – Nedeljka Gvozdenovića – Dr Huga Klajna – Marka Čeleboovića – Nikole Dobrovića – Tošin bunar – Bulevar Arsenija Čarnojevića – petlja kod Sava centra – Vladimira Popovića do okretnice „Novi Beograd /Blok 20/”.

Od 13.30 časova do kraja rada, linije rade u redovnom režimu.

Linija 73 od 8 do 13 časova saobraćaće redovno do Ulice dr Ivana Ribara, a potom na trasi: Dr Ivana Ribara – Surčinska – Nedeljka Gvozdenovića – Dr Huga Klajna – Nikole Dobrovića – Tošin bunar – Ivićeva – Ugrinovačka – Novogradska (u povratku Filipa Višnjića) i dalje redovnom trasom. Od 13 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linija 74 radi od prvih jutarnjih polazaka do 7 časova u redovnom režimu.

od 7 do 11 časova, linija se deli na dve linije 74A (Mirijevo 3 – Bogoslovija) i 74B (Novo Bežanijsko groblje – Sava Centar).

Vozila će saobraćati redovnom trasom linije 74 do ulice Svetog Nikole, Ruzveltova – Mije Kovačevića i dalje redovnom trasom ka Mirijevu.

Trasa linije 74B saobraćaće redovnom trasom do Partizanske Avijacije, isključenje kod "Okova" – Bulevar Arsenije Čarnojevića do Sava centra, gde se okreće ispod petlje polukružno kroz razdelno ostrvo.

Od 17 do 14 časova vozila će saobraćati redovno do Partizanske Avijacije, isključenje kod "Okova" – Bulevar Arsenije Čarnojevića – most Gazela – Mostarska petlja – Kneza Miloša i dalje redovnom trasom.

Od 14 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Vozila na liniji 75 u nedelju od prvih jutarnjih polazaka do 7 časova rade redovno.

Od 7 do 13.30 časova, linije će saobraćati redovno do Partizanske avijacije, isključenje kod Okova– Bulevar Arsenija Čarnojevića – petlja kod Sava Centra – Vladimira Popovića do okretnice Novi Beograd /Blok 20/.

Vozila će od 13.30 časova do kraja rada, saobraćati u redovnom režimu.

Vozila na liniji 76 u nedelju će od prvih jutarnjih polazaka do 8 časova raditi u redovnom režimu. Od 8 do 13.30 časova linija se upućuje u garažu. Vozila će od 13.30 časova do kraja dana raditi u redovnom režimu u skladu sa izmenom režima u vezi sa radovima u Ulici dr Žorža Matea.

Vozila na liniji 77 u nedelju će od prvih jutarnjih polazaka do 7 časov raditi u redovnom režimu. Vozila će od 7 do 14 časova podeliti u dve linije: 77A (Zvezdara – Bogoslovija) i 77B (Bežanijska kosa /Bolnica/ – Novi Beograd /Blok 20/).

Trasa linije 77A: redovnom trasom linije 77 do Cvijićeve ulice, a zatim: Zdravka Čelara – Mitropolita Petra – Dragoslava Srejovića – kružni tok kod Bogoslovije gde će izvršiti promenu smera kretanja, Dragoslava Srejovića – Mitropolita Petra – Zdravka Čelara i dalje redovnom trasom.

Trasa linije 77B: redovnom trasom do Dr Žorža Matea, Tošin bunar – Arsenija Čarnojevića – petlja kod Sava centra – Vladimira Popovića do okretnice Novi Beograd /Blok 20.

Od 14 časova do kraja dana, linija radi u redovnom režimu u skladu sa izmenom režima u vezi sa radovima u Ulici dr Žorža Matea.

Vozila na liniji 78 saobraćaće od prvih jutarnjih polazaka do 7 časova redovno u skladu sa izmenom režima u vezi sa radovima na Starom savskom mostu.

Od 7 do 14 časova, linija saobraća redovno do Ulice Tošin bunar, potom Bulevar Arsenija Čarnojevića – most Gazela – Mostarska petlja – Moto-put M11 – Autokomanda – Bulevar oslobođenja i dalje redovnom trasom.

Od 14 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu i dalje u skladu sa izmenom režima u vezi sa radovima na Starom savskom mostu.

Vozila na liniji 79 od prvih jutarnjih polazaka do 7 časova radi u redovnom režimu.

Od 7 do 14 časova, linija saobraća redovno do Cvijićeve ulice, a potom na trasi: Zdravka Čelara – Mitropolita Petra – Dragoslava Srejovića – kružni tok kod Bogoslovije gde će izvršiti promenu smera kretanja, Dragoslava Srejovića – Mitropolita Petra – Zdravka Čelara i dalje redovnom trasom.

Vozila će od 14 časova do kraja rada saobraćati u redovnom režimu.

Vozila na liniji 80 od prvih jutarnjih polazaka do 7 časova saobraćaće u redovnom režimu.

Od 7 do 11.30 časova, linija saobraća redovno do Bulevara kneza Aleksandra Karađorđeva, zatim na trasi: Teodora Drajzera – Bulevar vojvode Mišića – Paštorovićeva – Požeška – Krovljeva – Visoka – Paštrovićeva – Radnička dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati redovnom trasom. Od 11.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Vozila na linijama 81 i 81L u nedelju će od prvih jutarnjih polazaka do 8 časova saobraćati u redovnom režimu. Od 8 do 13 časova linije saobraćaju redovno do Ugrinovačke ulice, a potom na trasi: Ivićeva – Tošin bunar – Pariske komune – Bulevar maršala Tolbuhina do okretnice Novi Beograd /Paviljoni/.

Od 11.45 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Vozila na liniji broj 82 u nedelju će od prvih jutarnjih vožnji do 8 časova saobraćati u redovnom režimu.

Od 8 do 14 časova linija će saobraćati od terminusa Zemun /Gornji grad/ trasom: Zemun (Gornji grad) – Cara Dušana – Filipa Višnjića (u povratku Novogradska) – Ugrinovačka – Ivićeva – Tošin bunar – Nikole Dobrovića – Marka Čelebonovića – Norveška – Ljubinke Bobić – Dr Huga Klajna – Nedeljka Gvozdenovića – Surčinska – Dr Ivana Ribara do okretnice Blok 45.

Vozila će od 14 časova do kraja rada saobraćati u redovnom režimu.

Vozila na liniji 83 saobraćaće u nedelju, od prvih jutarnjih polazaka do 7 časova u redovnom režimu, u skladu sa izmenom režima u vezi sa radovima na Starom savskom mostu.

Od 7 do 13.30 časova, linija će saobraćati redovno do Ugrinovačke ulice, a potom na trasi: Ivićeva – Tošin bunar – Bulevar Arsenija Čarnojevića – most Gazela – Mostarska petlja – Savska – Sarajevska – Hajduk Veljkov venac – Nemanjina – Trg Slavija i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati redovno do Ulice cara Nikolaja II, a zatim na trasi: Maksima Gorkog – Južni bulevar – Autokomanda – Moto-put M11 – Mostarska petlja – most Gazela – Bulevar Arsenija Čarnojevića – Tošin bunar – Ivićeva – Ugrinovačka i dalje redovnom trasom.

Od 13.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu i dalje u skladu sa izmenom režima u vezi sa radovima na Starom savskom mostu i u Dobrovoljačkoj ulici.

Vozila na liniji 84 u nedelju će saobraćati od prvih jutarnjih polazaka do 7 časova u redovnom režimu.

Od 7 do 13.30 časova, linija radi redovno do Ulice cara Dušana, potom: Filipa Višnjića (u povratku Novogradska) – Ugrinovačka – Ivićeva – Tošin bunar – Bulevar Arsenija Čarnojevića – petlja kod Sava centra – Vladimira Popovića do okretnice Novi Beograd /Blok 20/.

Vozila će od 13.30 časova do kraja rada saobraćati u redovnom režimu.

Vozila na liniji 85 u nedelju će saobraćati od prvih jutarnjih polazaka do 7 časova u redovnom režimu.

Od 7 do 13.30 časova, linija radi redovno do Radničke ulice, a potom na trasi: Bulevar vojvode Mišića – Mostarska petlja – most Gazela – Bulevar Arsenija Čarnojevića – Tošin bunar – Ivićeva – Ugrinovačka i dalje redovnom trasom.

Vozila na ovoj liniji u suprotnom smeru saobraćaće na trasi: Ugrinovačka – Ivićeva – Tošin bunar – Bulevar Arsenija Čarnojevića – most Gazela – Mostarska petlja – Bulevar vojvode Putnika – Bulevar kneza Aleksandra Karađorđeva – Teodora Drajzera – Bulevar vojvode Mišića – Paštrovićeva – Požeška i dalje redovnom trasom.

Od 13.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linija 87A u nedelju će od prvih jutarnjih polazaka do 8 časova saobraćati u redovnom režimu.

U trenutku prolaska učesnika maratona, linija čeka na trasi.

Vozila na liniji 88 u nedelju, od prvih jutarnjih polazaka do 7 časova saobraćaju u redovnom režimu.

Od 7 do 13.30 časova, linija se deli na dve linije: 88A (Novi Železnik – Radnička – Novi Železnik) i 88B (Novi Beograd /Paviljoni/ – Sava centar – Novi Beograd /Paviljoni/).

Trasa linije 88A: redovnom trasom linije 88 do Paštrovićeve, potom: Radnička – Savska magistrala – Endija Vorhola – Vodovodska i dalje redovnom trasom.

Trasa linije 88B: Novi Beograd /Paviljoni/ – Bulevar maršala Tolbuhina – Pariske komune – Tošin bunar – Bulevar Arsenija Čarnojevića do Sava centra, gde se okreće ispod petlje polukružno kroz razdelno ostrvo – Bulevar Arsenija Čarnojevića – Tošin bunar – Pariske komune – Bulevar maršala Tolbuhina – Novi Beograd /Paviljoni/.

Vozila na ovoj liniji od 13.30 časova do kraja rada saobraćaju u redovnom režimu.

Vozila na liniji 89 u nedelju, od prvih jutarnjih polazaka do 7 časova saobraćaju u redovnom režimu.

Od 7 do 13.30 časova, linija saobraća redovno do Radničke, zatim: Bulevar vojvode Mišića – Mostarska petlja – most Gazela – Bulevar Arsenija Čarnojevića – Tošin bunar – Nikole Dobrovića – Marka Čelebonovića – Dr Huga Klajna – Nedeljka Gvozdenovića – Surčinska – Dr Ivan Ribara i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru redovno do Jurija Gagarina, zatim: Jurija Gagarina – Most na Adi i dalje redovnom trasom.

Od 13.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Vozila na liniji 94 u nedelju, od prvih jutarnjih polazaka do 7 časova saobraćaju u redovnom režimu.

Od 7 do 13.30 časova, linija će raditi redovno do Jurija Gagarina, zatim na trasi: Jurija Gagarina – Most na Adi i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru raditi redovno do Neznanog Junaka, a potom na trasi: Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – Bulevar vojvode Mišića – Mostarska petlja – most Gazela – Bulevar Arsenija Čarnojevića – Tošin bunar – Nikole Dobrovića – Marka Čelebonobića – Dr Huga Klajna – Nedeljka Gvozdenovića – Surčinska – Dr Ivana Ribara i dalje redovnom trasom.

Od 13.30 časova do kraja dana, linija radi u redovnom režimu u skladu sa izmenom režima u vezi sa radovima u Ulici antifašističke borbe.

Vozila na liniji 95 u nedelju, od prvih jutarnjih polazaka do 7 časovam saobraćaju u redovnom režimu.

Od 7 do 13.30 časova, linija se deli na dve linije: 95A (Blok 45 – Novi Beograd /Blok 20/) i 95B (Borča 3 – Ž. S. Pančevački most).

Trasa linije 95A: redovnom trasom linije 95 do Ulice Jurija Gagarina, Jurija Gagarina – Vladimira Popovića do okretnice Novi Beograd /Blok 20/, dok će u suprotnom smeru saobraćati od okretnice Novi Beograd /Blok 20/ – Vladimira Popovića – petlja kod Sava centra – Bulevar Arsenija Čarnojevića – Tošin bunar – Nikole Dobrovića – Marka Čelebonovića – Dr Huga Klajna – Nedeljka Gvozdenovića – Surčinska – Dr Ivana Ribara do terminusa Blok 45.

Trasa linije 95B: redovnom trasom do Bulevar despota Stefana, Jovana Avakumovića – Poenkareova do okretnice Ž. S. Pančevački most.

Od 13.30 časova do kraja dana, linija radi u redovnom režimu u skladu sa izmenom režima u vezi sa radovima u Ulici antifašističke borbe.

Linija 600, u nedelju, 19. aprila, od prvih jutarnjih polazaka do 7 časova, linija radi u redovnom režimu.

Od 7 do 13.30 časova, linija će saobraćati redovno do most Gazela, Bulevar Arsenija Čarnojevića i dalje redovnom trasom do aerodroma.

Od 13.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Vozila na liniji 601 će u nedelju od prvih jutarnjih polazaka do 7 časova saobraćati u redovnom režimu.

Od 7 do 10.30 časova vozila na ovoj liniji će saobraćati redovno do Surčinske, Nedeljka Gvozdenovića – Dr Huga Klajna – Marka Čelebonovića – Nikole Dobrovića – Tošin bunar – Bulevar Arsenija Čarnojevića – most Gazela – Mostarska petlja – Savska – Drinska – Sarajevska – Hajduk Veljkov venac – Nemanjina – Kneza Miloša – Mostarska petlja – Most Gazela – Bulevar Arsenija Čarnojevića – Tošin bunar – Nikole Dobrovića – Marka Čelebonovića – Dr Huga Klajna – Nedeljka Gvozdenovića – Surčinska i dalje redovnom trasom.

Od 10.30 do 13.30 časova vozila će saobraćati redovno do Surčinske, Nedeljka Gvozdenovića – Dr Huga Klajna – Marka Čelebonovića – Nikole Dobrovića – Tošin bunar – Bulevar Arsenija Čarnojevića – most Gazela – Mostarska petlja i dalje redovnom trasom.

Vozila će od 13.30 časova do kraja rada saobraćati u redovnom režimu u skladu sa izmenom režima u vezi sa radovima u Karađorđevoj ulici.

Vozila na liniji 602 u nedelju će od prvih jutarnjih polazaka do 8 časova saobraćati u redovnom režimu.

Vozila će od 8 do 13.30 časova saobraćati redovnom trasom do kružnog toka u Vojvođanskoj, Dr Ivana Ribara – Dr Ivana Ribara do terminusa "Blok 45".

Od 13.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Vozila na liniji 607 u nedelju će od prvih jutarnjih polazaka do 7 časova saobraćati u redovnom režimu.

Od 7 do 13.30 časova, u oba smera, linija saobraća redovno do Požeške ulice, zatim na trasi: Paštrovićeva – Bulevar vojvode Mišića – Teodora Drajzera – Bulevar kneza Aleksandra Krađorđevića – Bulevar vojvode Bojovića – Mostarska petlja – most Gazela – Bulevar Arsenija Čarnojevića i dalje redovnom trasom.

Od 13.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Vozila na liniji 610 u nedelju od prvih jutarnjih polazaka do 8 časova saobraćaće u redovnom režimu.

Od 8 časova do 13.30 časova, linija saobraća od terminusa Novi Beograd /Paviljoni/ – Bulevar maršala Tolbuhina – Pariske komune – Tošin bunar – Nikole Dobrovića – Marka Čelebonovića – Dr Huga Klajna – Nedeljka Gvozdenovića – Surčinska i dalje redovnom trasom.

Od 13.30 časova do kraja rada, linije rade u redovnom režimu.

Vozila na liniji 610E u nedelju će od prvih jutarnjih polazaka do 8 časova saobraćati u redovnom režimu.

Od 8 do 13.30 časova, linija saobraća redovno do kružnog toka u Vojvođanskoj, zatim: Dr Ivana Ribara – Dr Ivana Ribara do terminusa Blok 45.

Od 13.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Vozila na liniji 611 u nedelju od prvih jutarnjih polazaka do 8 časova saobraćaju u redovnom režimu.

Od 8 do 13.30 časova, vozila saobraćaju na potezu Dobanovci – Sava centar, sledećom trasom: Bulevar Arsenija Čarnojevića do Sava centra – Vladimira Popovića, gde se okreće ispod petlje polukružno kroz razdelno ostrvo.

Od 13.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Vozila na liniji 612 u nedelju će saobraćati od prvih jutarnjih polazaka do 8 časova u redovnom režimu.

Od 8 do 13.30 časova linija će saobraćati redovno do Ulice Vladimira Popovića, petlja kod Sava centra – Bulevar Arsenija Čarnojevića – Tošin bunar i dalje redovnom trasom.

Od 13.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linija 613 u nedelju saobraćaće od prvih jutarnjih polazaka do 8 časova u redovnom režimu.

Od 8 do 13.30 časova, linija će saobraćati ulicama: Novi Beograd /Paviljoni/ – Bulevar maršala Tolbuhina – Pariske komune – Tošin bunar – Nikole Dobrovića i dalje redovnom trasom.

Od 13.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Vozila na liniji 711 u nedelju saobraćaće od prvih jutarnjih polazaka do 8 časova u redovnom režimu.

Od 8 do 13.30 časova, vozila na ovoj liniji će saobraćati ulicama: Novi Beograd /Paviljoni/ – Bulevar maršala Tolbuhina – Pariske komune – Tošin bunar – Bulevar Arsenija Čarnojevića i dalje redovnom trasom.

Od 13.30 časova do kraja rada, linije rade u redovnom režimu.

Vozila na linijama 703, 705 i 706E u nedelju će saobraćati od prvih jutarnjih polazaka do 8 časova u redovnom režimu

Od 8 do 13.30 časova, linije će saobraćati na trasi: Kej oslobođenja – Karamatina i dalje na redovnim trasama.

Od 13.30 časova do kraja rada, linije rade u redovnom režimu.

Vozila na linijama saobraćaće 704, 706 i 707 u nedelju od prvih jutarnjih polazaka do 7 časova redovno.

Od 7 do 14 časova, vozila saobraćaju na relaciji Blok 20 – periferni terminusi, i to sledećom trasom: Novi Beograd /Blok 20/ – Vladimira Popovića – petlja kod Sava centra – Bulevar Arsenija Čarnojevića – Tošin bunar – Ivićeva – Ugrinovačka – Novogradska (u povratku Filipa Višnjića), Cara Dušana i dalje redovnim trasama.

Od 14 časova do kraja rada, linije rade u redovnom režimu.

Vozila na liniji 708 u nedelju od prvih jutarnjih polazaka do 8 časova saobraćaju redovno.

Vozila na liniji od 8 do 13.30 časova saobraćaju na relaciji od terminusa Novi Beograd /Blok 20/ – Vladimira Popovića – petlja kod Sava centra – Bulevar Arsenija Čarnojevića – Tošin bunar – Dr Žorža Matea, i dalje redovno do Zemun polja.

Od 13.30 časova do kraja rada, linije rade u redovnom režimu.

Vozila na linijama broj 460, 460A, 464, 465, 465A, 466A, 493, 493B, 494, 494A, 499 i 4414A u nedelju od prvih jutarnjih polazaka do 7 časova saobraćaju u redovnom režimu.

Od 7 do 13.30 časova linije saobraćaju na trasi: Marka Hristića – Jurija Gagarina – petlja kod Sava centra – Bulevar Arsenija Čarnojevića i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćaju redovnim trasama.

Od 13.30 časova do kraja rada, linije rade u redovnom režimu.

Vozila na linijama broj 560E, 580, 583, 583A, 585, 588, 860A, 860C, 860S i 860J u nedelju od prvih jutarnjih polazaka do 7 časova saobraćaju redovno.

Od 7 do 13.30 časova, linije će saobraćati na sledeći način: Radnička – Bulevar vojvode Mišića – Mostarska petlja – most Gazela – Bulevar Arsenija Čarnojevića – petlja kod Sava centra – Vladimira Popovića – Jurija Gagarina – Marka Hristića i dalje redovnom trasom, dok u suprotnom smeru saobraćaju redovnim trasama.

Od 13.30 časova do kraja rada, linije rade u redovnom režimu.

Vozila na liniji broj 581, 581A i 581E u nedelju, 19 od prvih jutarnjih polazaka do 7 časova saobraćaju redovno.

Od 7 do 13.30 časova, vozila na ovim linijama će saobraćati ulicama, Marka Hristića – Jurija Gagarina – Most na Adi – Bulevar vojvode Mišića i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati redovnim trasama.

Od 13.30 časova do kraja rada, linije rade u redovnom režimu.

Vozila na liniji broj 860L u nedelju od prvih jutarnjih polazaka do 8 časova saobraćaju redovno.

Od 8 do 13.30 časova, vozila na liniji će saobraćati na trasi: Marka Hristića – Jurija Gagarina – petlja kod Sava centra – Bulevar Arsenija Čarnojevića i dalje redovnom trasom.

Od 13.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Vozila na liniji 860MV u nedelju od prvih jutarnjih polazaka do 8 časova saobraćaju redovno.

Od 8 do 13.30 časova vozila na liniji će saobraćati na sledeći način: Marka Hristića – Jurija Gagarina – petlja kod Sava centra – Bulevar Arsenija Čarnojevića – Tošin bunar – Nikole Dobrovića – Marka Čelebonovića – Dr Huga Klajna – Nedeljka Gvozdenovića – Surčinska – kružni tok Dr Ivana Ribara Surčinska – Auto-put Miloš Veliki i dalje redovnom trasom.

Od 13.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Vozila na liniji A1 u nedelju od prvih jutarnjih polazaka do 7 časova saobraća u redovnom režimu.

Od 7 do 14 časova, linija će saobraćati na trasi: Birčaninova – Bulevar oslobođenja – Autokomanda – Moto-put M11 – Mostarska petlja – most Gazela – Bulevar Arsenija Čarnojevića i dalje redovnom trasom.

Od 14 časova do kraja rana, linija radi u redovnom režimu u skladu sa izmenom režima u vezi sa radovima u Ulici antifašističke borbe.

Nočne linije

Vozila na noćnim linijama saobraćaće u subotu i nedelju noć.

Linije noćnog saobraćaja 15N, 32N, 37N i 56N će saobraćati na trasi: Dečanska – Braće Jugović – Francuska do terminusa „Trg republike”, dok će u suprotnom smeru saobraćati redovno.

Vozila na liniji noćnog saobraćaja 26N će saobraćati redovno do Ulice cara Dušana, potom na trasi: Bulevar despota Stefana – Braće Jugović – Makedonska – Trg republike i dalje redovnom trasom.

Linija noćnog saobraćaja 27N će saobraćati na sledeći način: Makedonska – Braće Jugovića – Francuska do terminus „Trg republike”, dok će u suprotnom smeru saobraćati redovno.

Linije noćnog saobraćaja 29N, 31N, 33N, 47N i 51N će saobraćati od terminusa Trg republike, i to na trasi: Braće Jugović – Makedonska – Trg republike – Kolarčeva i dalje redovnim trasama.

Vozila na linijama noćnog saobraćaja 72N će saobraćati od terminusa Trg republike i to na trasi: Braće Jugovića – Makedonska – Dečanska i dalje redovnom trasom, dok će u suprotnom smeru saobraćati na trasi: Dečanska – Braće Jugović – Francuska do terminusa Trg republike.

Vozila na linijama noćnog saobraćaja 101N i 105N će saobraćati od terminusa Trg republike i dalje ka svojim perifernim terminusima, dok će u suprotnom smeru saobraćati na trasi: Bulevar despota Stefana – Braće Jugovića – Francuska do terminusa Trg republike.

Linije noćnog saobraćaja 302N, 307N, 511N, 603N, 706N i 707N će saobraćati od terminusa Trg republike na trasi: Braće Jugović – Dečanska i dalje na redovnoj trasi, dok će u suprotnom smeru saobraćati na trasi: Kolarčeva – Trg republike – Makedonska – Braće Jugovića – Francuska do terminusa Trg republike.

Linije noćnog saobraćaja 304N će saobraćati od terminusa Trg republike i to na trasi: Braće Jugovića – Makedonska i dalje na redovnoj trasi, dok će u suprotnom smeru saobraćati na trasi: Makedonska – Braće Jugović – Francuska do terminusa Trg republike.

Vozila na linijama noćnog saobraćaja 202N će saobraćati od terminusa Trg republike na sledećoj trasi: Bulevar despota Stefana i dalje na redovnoj trasi, dok će u suprotnom smeru saobraćati na trasi: Kolarčeva – Trg republike – Makedonska – Braće Jugović – Francuska do terminusa Trg republike.

U pitanju je okvirni plan organizacije linija javnog prevoza. Može doći do odstupanja, u zavisnosti od situacije na terenu, navodi se na sajtu GSP Beograd.

Autor: S.M.