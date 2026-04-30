AKTUELNO

Beograd

CEO BEOGRAD STOJI: Haos na svim saobraćajnicama, kilometarske kolone na izlazima iz grada

Izvor: Pink.rs/Telegraf

Beogradsko popodne pretvorilo se u pravi saobraćajni kolaps. Prvomajski praznici isterali su hiljade vozača na ulice, a rezultat su "zaključane" ključne tačke prestonice.

Najkritičnije je na Gazeli i Pančevačkom mostu, gde se vozila bukvalno ne pomeraju, dok na auto-putu kroz Novi Beograd kolone "mile" u smeru ka izlazu iz grada.

Ništa bolja situacija nije ni na Bulevaru Mihajla Pupina, koji izgleda kao nepregledno more automobila.

Prema podacima Google mapa, grad se "zacrveneo" – Autokomanda, Bulevar kralja Aleksandra i Despota Stefana su mesta koja u širokom luku treba izbegavati ako želite da sačuvate razum pre nego što stignete do roštilja.

Autor: S.M.

#Beograd

#Mostovi

#Praznici

#Saobraćaj

#haos

