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I SUNCE I OBLACI, ALI I VRUĆINA! Maksimalna temperatura do 30 stepeni, a već sutra u nekim delovima zemlje HLADAN TUŠ

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović ||

Prema vremenskoj prognozi, danas nas očekuje pretežno sunčano vreme.

Posle podne je uz slab do umeren razvoj oblačnosti tek ponegde u brdsko-planinskim predelima moguća kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren, na severu i istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 10 do 17, a najviša od 26 do 30 stepeni.

Vreme narednih dana

U ponedeljak 06.07. promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, posle podne ponegde kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 12 do 18, a najviša od 26 do 31 stepen.

U utorak 07.07. promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. U većini mesta biće suvo, tek ponegde je moguća kratkotrajna kiša ili lokalni pljusak sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 19, a najviša od 27 do 31 stepen.

Autor: S.M.

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