EKSPLOZIJA I POŽAR NA CERAKU: Odjeknulo kao bomba, vatrogasci na terenu

U beogradskom naselju Cerak Vinogradi danas oko 12.30 sati izbio je veliki požar u stambenoj zgradi, nakon snažne eksplozije koja je uznemirila stanovnike ovog dela grada.

Prema rečima očevidaca, detonacija je bila izuzetno jaka i podsećala je na udar bombe.

– Vlasnica stana ostavila je nešto u stanu i to je puklo. Tako je započeo požar. Ceo stan je izgoreo, ali na sreću unutra nije bilo nikoga – kažu stanari koji su se zatekli na mestu događaja.

Od siline eksplozije popucali su prozori, zbog čega je prostor oko zgrade prekriven srčom. Većina stanara uspela je na vreme da napusti svoje domove, a jedna osoba je preventivno pregledana od strane ekipe Hitne pomoći.

Zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasaca, vatra se nije proširila na susedne stanove. Na terenu je intervenisalo 19 vatrogasaca sa pet vatrogasnih vozila i auto-cisternom, uz asistenciju policije. Ulica Lipa u kojoj se zgrada nalazi bila je poplavljena usled gašenja požara.



Autor: D.S.