AKTUELNO

Beograd

SRBIJA NA UDARU GRMLJAVINSKIH OLUJA: Evo šta noćas čeka stanovnike Beograda

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić, Pixabay.com ||

Veći deo Srbije osim Vojvodine i Beograda našao na udaru jakih pljuskova sa grmljavinom, uz lokalnu pojavu grada, olujnog vetra i veoma obilnih pljuskova.

Prethodno je temperatura dostigla čak 39 stepeni koliko je mereno u Ćupriji. Glavnina olujnog sistema premeštala se južno od Beograda preko Kolubarskog okruga, Šumadije i Pomoravlja, tako da se Beograda nije našao na udaru nevremena.

Dobra vest je da se u Beogradu u nastavku večeri očekuje vedro i bez padavina, tako da nema opasnosti ni od nevremena, navodi Telegraf.rs.

pročitajte još

MUP se oglasio zbog nevremena širom Srbije: Svi su u stanju pune pripravnosti, EVO ŠTA NAS ČEKA

Autor: Marija Radić

#Beograd

#Nevreme

#Padavine

#grmljavina

#pljusak

POVEZANE VESTI

Društvo

OPŠTI HAOS U BEOGRADU: Prestonica na udaru oluje, CRNI OBLACI SE NADVILI NAD GRADOM! Ljudi se razbežali sa ulica

Društvo

Olujni oblaci se nadvili nad Srbijom: RHMZ upozorava na grad, grmljavinu i jake pljuskove u narednih sat vremena

Društvo

OVOG DATUMA STIŽE RAZORNA OLUJA: Srbija na udaru OPASNE pojave! Oglasio se RHMZ - Ovo su kritične tačke

Društvo

Pljusak sve bliži Beogradu: Evo koji delovi prestonice će biti prvi na udaru

Društvo

Pojedini delovi Srbije danas na udaru pljuskova sa grmljavinom, a evo gde se očekuju OLUJNI UDARI VETRA

Društvo

Naredna dva sata su kritična: Srbija na UDARU GRMLJAVINSKIH PLJUSKOVA, a ujutru MRAZ