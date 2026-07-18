SRBIJA NA UDARU GRMLJAVINSKIH OLUJA: Evo šta noćas čeka stanovnike Beograda

Veći deo Srbije osim Vojvodine i Beograda našao na udaru jakih pljuskova sa grmljavinom, uz lokalnu pojavu grada, olujnog vetra i veoma obilnih pljuskova.

Prethodno je temperatura dostigla čak 39 stepeni koliko je mereno u Ćupriji. Glavnina olujnog sistema premeštala se južno od Beograda preko Kolubarskog okruga, Šumadije i Pomoravlja, tako da se Beograda nije našao na udaru nevremena.

Dobra vest je da se u Beogradu u nastavku večeri očekuje vedro i bez padavina, tako da nema opasnosti ni od nevremena, navodi Telegraf.rs.

Autor: Marija Radić