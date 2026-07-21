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Hitna pomoć imala pune ruke posla: Preko 300 intervencija za 24 sata, najviše hroničnih i kardiovaskularnih pacijenata

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/N. Brajović ||

Ekipe Beogradskog zavoda za urgentnu medicinu imale su izuzetno naporan dan i noć iza sebe, sa ukupno 317 intervencija za 24 sata, od čega je 42 slučaja bilo na javnim mestima.

Kako je za TV Pink navela dr Ivana Stefanović, toplo i sparno vreme posebno je opteretilo hronične bolesnike.

„Ono što nas je malo iznenadilo jeste da je, kada je ovako toplo, najviše poziva za pacijente zbog hipertenzije, iz razloga što se krvni sudovi na toploti šire i trebalo bi doći do pada pritiska. Međutim, očigledno da ovako teško vreme, srce radi sa povećanim naporom, pogotovo srce koje je bolesno, tako da – ponovo apel – malo usporite“, poručila je dr Stefanović, uz preporuku da se izbegavaju veći napori ukoliko postoje hronična kardiovaskularna oboljenja.

Tokom dana evidentirana su tri udesa u kojima su četiri osobe lakše povređene. Tokom noćne smene zabeleženo je 128 intervencija, uz dva udesa sa povređenim licima. Među težim intervencijama izdvaja se nesreća u ulici 11. oktobra i Nikole Tesle, gde je usled pada krovne konstrukcije visine 5 metara teško povređen pedesetogodišnji muškarac i prevezen u Urgentni centar. Takođe, u Ostružnici je povređeno trinaestogodišnje dete prilikom pada sa bicikla.

Autor: D.S.

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