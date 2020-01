JESI LI TI MOM PRCKU ISEKAO NOGICU? Maja pitala Janjuša da li joj je on UNIŠTIO igračku, kad mu je dosadila, on je IZBACIO IZ IZOLACIJE! (VIDEO)

Zadrugarka je tužna jer joj neko od ukućana uništava plišane igračke.

Maja Marinković se požalila Marku Janjuševiću Janjušu da je njenoj plišanoj igrački kojoj je dala ime "Prcko" neko odsekao nogicu. Marinkovićeva je ispitivala Janjuša da li je on to uradio, budući da je već imala takvo iskustvo sa njim.

Je l' moguće da mi je neko ovo uradio. Neko mi uništava stvari dok spava. Došla sam da te pitam jesi li ti Prcku isekao nogicu. Jesi li mi sinoć demolirao Žaklinu? - pitala je Maja.

Majo, nisam. Nemoj da te opet izbacim. Nisam ti demolirao Žaklinu. Nemoj da mi j*beš u mozak od ranog jutra - uzvratio joj je Janjuš.

Ko je ovo mogao da uradi? Uništio si mi Žaklinu, krive su joj noge. Žaklina miriše na tvoj parfem - pričala je Maja kroz smeh.

Janjuš se pravdao da on to nije uradio, a kako je Marinkovićeva nastavila sa ispitivanjem, on ju je izbacio iz izolacije.

U video-prilogu koji se nalazi u nastavku ovog teksta možete pogledati kako je sve izgledalo.

Autor: D.B.