"Nije mi žao, sam se sebi us*ao u život" Krunićevoj ODZVANJALE Đedovićeve reči o Čolaku, podsetio ju je ŠTA JE SVE RADIO ZBOG DRUGIH DEVOJAKA! (VIDEO)

Ovo ne može da zaboravi, sve i da to želi.

Ivana Krunić i Bane Čolak su zbog žestoke rasprave prethodnog dana zaintrigirali sve zadrugare da komentarišu njihov odnos, ali i da sude o tome ko je od njih dvoje u pravu, a ko ne.

Većina ukućana smatra da je Krunićeva napravila veliku grešku od trenutka kada je sa njim uplovila u vezu, a ovoga jutra ju je i Marko Đedović savetovao da povede računa o tome kako se predstavlja javnosti.

On ju je podsetio šta je Bane radio u prethodne dve sezone "Zadruge" i stavio joj do znanja da sve to može da mu se dogodi i dok je sa njom u ljubavnoj vezi.

Koliko se on obrukao u prethodne dve sezone, šta je sve radio. Ljudi ga nazivali psihopatom, pa lažno padanje, lažne suze. Šta je sve Ermini rekao, a njeni sve znaju! Šta ti očekuješ?! Ne možeš svoju krivicu opravdati tuđim ponašanjem, nego sopstvenim. Ja njega znam od spolja, meni je on drag, ali se sam sebi us*ao u život, zato mi nije žao - rekao je Đedović.

Detaljno pogledajte u nastavku.

Autor: K.R.