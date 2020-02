UPS! Čim je David otišao u sobu, Ana i Karić se našli ispred toaleta! (VIDEO)

Evo šta se desilo!

David Dragojević je otišao da spava nakon što su on i Ana Korać imali vrelu akciju, a zatim sedeli odvojeno na garnituri nekoliko metara jedno od drugog, što uopšte nije karakteristično za njih. Ono što je usledilo zasigurno će dovesti Davida do tačke ključanja.

Naime, Ana je otišla do ogledala ispred toaleta, dok se tamo tuširao Stefan Karić, sa kojim je mnogi povezuju, a neki čak i sumnjaju da su bili zajedno van rijalitija, iako su oboje to negirali. Njih dvoje su se pogledali kada je on izašao iz kupatila, pa ju je upitao sledeće:

Šta radiš to? - pitao je Karić.

Čupam obrve - odgovorila je Ana.

Da li njih dvoje zaista nešto kriju, ostaje da saznamo.

Detaljnije u video-prilogu u nastavku ovog teksta.

Autor: M. P.