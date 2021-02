NEVOLJE U LJUBAVNOM GNEZDU! Jovana i Karić doživeli PRVU SVAĐU otkad su ušli u vezu, ona mu odbrusila: NERVIRAŠ ME! (VIDEO)

Haos!

Tokom večeri Jovana Ljubisavljević i Stefan Karić imali su prvu ozbiljnu svađu od kada su stupili u ljubavnu romansu, i to ni manje, ni više ne go zbog toga što on nije hteo više da jede, jer je bio izrazito sit.

Misica je udraila kontru, te je i ona počela da odbija hranu, a onda mu je poručila da je nervira.

Neću da jedem, smršao si! Nerviraš me! - povikala je Jovana.

Znaš li koliko smo pojeli Janjuš i ja? - uzvratio je Karić.

Razumeš li da neću?! - povikala je Jovana.

Detaljnije u nastavku.

Autor: O. B.